Nominee announcement for National Communications Awards '22

The release is to formally announce that, nominees for the 2022 Edition of the National Communications Awards have been released.
The 4th edition for The National Communications Awards is scheduled for Saturday, 3rd December, 2022 at The Labadi Beach Hotel at 7pm under the theme; “The Digitalised Economy; Innovation for National Development.”
The categories released are only the voting categories. The non-voting categories includes, the communications personalities, comms teams, marketing personalities and marketing teams, technology, innovation, cybersecurity, telecommunications, infrastructure development, digitalisation and ICT project implementation.
The National Communications Awards a top notch, high-impact, development communications programme developed and produced by RAD Communications Limited, to champion communications, digitalization, organizational and national development. The event will celebrate and reward excellent communication and digitalisation companies, organizations, teams and professionals across Ghana.
The Awards night will provide an exceptional opportunity for stakeholders in the communication, media and digitalization space to network, entertain patrons, reinforce relationships with industry stakeholders and reward staff with exceptional performance.
All nominees should please find their nominee artwork on our social media platforms (Facebook- National Communications Awards, Twitter- @ncawards_ and Instagram - @ncawards_) from Monday, 26th September, 2022.
Online & USSD voting for the awards begins on Monday, 26th September 2022 *920*114# or on www.votedigital.net
For more information, kindly call Spency on 0543792253 or email us via info@nationalcommunicationsawards.com
NOMINEES FOR THE 4TH NATIONAL COMMUNICATIONS AWARDS 2022
MEDIA MAN OF THE YEAR
1. JOHNNIE B. HUGHES - TV3
2. ABEIKU SANTANA – OKAY FM
3. PAUL ADOM OTCHERE – METRO TV
4. KWAME SEFA KAYI – PEACE FM
5. CAPTAIN SMART – ONUA TV
6. ERSKINE WHYTE – Y107.9 FM
7. SAMSON LARDY ANYENINI - JOY NEWS
8. BERNARD KOKU AVLE – CITI FM
9. ANDY DOSTY - HITZ FM
MEDIA WOMAN OF THE YEAR
1. ANNIE AFUA AMPOFO - METRO TV
2. OHEMAA KENTE AMEYAW - CLASS MEDIA GROUP
3. PRISCILLA RAHM AFFUL - YFM TAKORADI
4. ROSELYNN FELLI
5. STACY AMOATENG
6. NAA ASHORKOR - ASAASE RADIO
7. AUNTIE NAA – OYEREPA FM
8. PORTIA GABOR - TV3
9. MAMA EFE
RISING STAR - MEDIA
1. ATUNAH AMANDA - GHANA INSTITUTE OF JOURNALISM
2. MCCALL KWADZO
3. REGINALD PEPSIVAL ROBERTSON - ADOA TV
4. PIUS ASIEDU DEX ELO
5. SAMUEL ARTHUR - EAGLE FM
6. JOSHUA DOMPREH TOPHANDS
7. DESMOND OKRAKU DANSO - METRO TV
MEDIA GROUP OF THE YEAR
1. MULTIMEDIA GROUP
2. DESPITE MEDIA GROUP
3. ANGEL BROADCASTING GROUP LIMITED
4. MEDIA GENERAL
5. EIB NETWORK
6. PROMISE BROADCASTING GROUP
7. NOTICE BOARD LIMITED
RADIO CATEGORY
RADIO PERSONALITY OF THE YEAR
1. ELVIS CRYSTAL - ASAASE RADIO
2. PRISCILLA RAHM AFFUL
3. NANA QUASI WUSU
4. GODFREY AINOO
5. ERSKINE WHYTE – Y107.9FM
6. GIOVANNI CALEB - 3FM
7. FRANCIS ABBAN - STARR FM
8. ABEIKU SANTANA - OKAY FM
9. ANDY DOSTY
10. UMARU SANDA AMADU - CITI FM
11. AUNTIE NAA - OYEREPA FM
12. NAA ASHOKOR - ASAASE RADIO
RADIO PROGRAMME OF THE YEAR
1. DRYVE OF YOUR LYFE –YFM
2. EKWANSO DWOODWO –OKAY FM
3. 3FM DRIVE -3FM
4. OFIEKWANSO –ADOM FM
5. OMANBAPA –CONNECT FM
6. OYEREPA AFUTUO – OYEREPA FM
7. EKOSIISEN—ASEMPA FM
RADIO SHOW HOST OF THE YEAR (MALE)
1. SAMUEL ARTHUR
2. NANA QUASI WUSU
3. GODFREY AINOO
4. DEREK AMPOFO (JOENASH)
5. HARUNA BABANGIDA
6. ELVIS CRYSTAL
7. CAPTAIN BO
8. NANA OPPONG
9. BRIGHT KANKAM BOADU
10. KWAKU OWUSU AGYEI (PATOO)
11. CALED NII BOI BOYE
RADIO SHOW HOST OF THE YEAR (FEMALE)
1. OHEMAA KENTE AMEYAW
2. MENSAH NYIRA NANA AMA - OMAN FM
3. AUNTIE NAA - OYEREPA FM
4. ADWOA NHYIRA - ORIGINAL FM
RADIO NEWSCASTER OF THE YEAR - LOCAL
1. ISAAC OTOO
2. SPENDILOVE KUMIWAA - ORIGINAL FM
3. NAA ATSWEI ODURO - ANGEL FM
4. NANA YAW KESSE - PEACE FM
RADIO NEWSCASTER OF THE YEAR - ENGLISH
1. KOMLA ADOM - 3FM
2. ERIC MAWUENA EGBETA - 3FM
3. KWAKU ADUAMAH ANSAH - CITI FM
4. KORKU LUMOR - CLASS FM
5. BEATRICE ADU - ASAASE RADIO
RADIO STATION OF THE YEAR
1. OYEREPA FM
2. CITI FM
3. PEACE FM
4. ACCRA FM
5. PURE FM
6. ANGEL FM
7. JOY FM
8. ADOM FM
9. WONTUMI FM
SPORTS SHOW OF THE YEAR
1. WONTUMI SPORTS
2. SPORTS PANORAMA
3. PURE SPORTS
4. SUPER SPORTS- ORIGINAL FM
5. ASEMPA SPORTS
6. PEACE POWER SPORTS
7. ANGEL FLOODLIGHT SPORTS
8. HAPPY SPORTS –HAPPY FM
9. OYEREPA SPORTS
SPORTS JOURNALIST OR PRESENTER OF THE YEAR
1. KING EBEN - WONTUMI SPORTS
2. NANA YAW OPOKU - METRO TV
3. SADIQ ADAMS - ABN
4. GATTUSO - ORIGINAL FM
5. ROCKSON ADJEI YEBOAH - FOX FM
6. MICHEAL ODURO - METRO TV
TV CATEGORY
NEWS REPORTER OF THE YEAR
1. JOSEPH ARMSTRONG GOLD ALORGBEY - MEDIA GENERAL
2. ELVIS ANDOH - METRO TV
3. GODWIN ASEDIBA - GHONE
4. MARK BYRON - UTV
5. NII AYIKWEI OKINE - CITI TV
TV PERSONALITY OF THE YEAR
1. NANA AMA MCBROWN
2. BERLA MUNDI
3. KAFUI DEY
4. SERWAA AMIHERE
5. GIOVANNI CALEB
6. STACY AMOATENG
7. PAUL ADOM OTCHERE
8. CAPTAIN SMART
9. COOKIE TEE
10. ROSELYN FELLI
11. ELAINE ALEXIS ATTOH
TV PROGRAMME OF THE YEAR
1. GOOD MORNING GHANA - METRO TV
2. POINT OF VIEW - CITI TV
3. NEWS FILE - JOY NEWS
4. DATE RUSH –TV3
5. NEW DAY –TV3
6. GH TODAY –GH ONE TV
7. ADEKYE NSROMA –UTV
8. RESTORATION WITH STACY –PLATINUM NETWORK
9. UNITED SHOWBIZ UTV
10. AM SHOW - JOY NEWS
11. SANITATION 360 - ITV
TV SHOW HOST OF THE YEAR (MALE)
1. MICHEAL KOFI ODURO
2. GERSON ATO ESSEL
3. BERNARD KOKU AVLE
4. PAUL ADOM OTCHERE
5. SAMSON LARDY ANYENINI
6. KWESI AFRIYIE - BOTTOMLINE
7. JOHNNIE HUGHES
8. KAFUI DEY - GTV
TV SHOW HOST OF THE YEAR (FEMALE)
1. ANNIE AFUA AMPOFO - METRO TV
2. BERLA MUNDI - TV3
3. AYISHA ADAMS
4. TIMA KUMKUM – ADOM TV
5. DEBORAH ODURO
6. ELAINE ATTOH
7. AKOSUA ASABEA ASOMANING - ORIGINAL TV
8. COOKIE TEE - TV3
9. ROSELYN FELLI
TV NEWSCASTER OF THE YEAR - ENGLISH
1. RIDWAN KARIM DINI-OSMAN
2. WINSTON TACKIE
3. ANNIE AFUA AMPOFO
4. ALFRED OCANSEY
5. EMMANUEL RAPHAEL SAMANI
6. DELA MICHEL
7. PORTIA GABOR
8. AYISHA YAKUBU
9. MICHELIN TUCKER – GBC
TV NEWSCASTER OF THE YEAR - LOCAL
1. AFIA TAGOR
2. MAAME KAY OPOKU - ORIGINAL TV
3. CYNTHIA AKANS - ORIGINAL TV
4. MAAME KONADU YIADOM - ONUA TV
5. AFIA AMANKWAAH TAMAKLOE - ADOM TV
6. NANA ABENA KYIWAA DARKO
7. SAMUEL HUNTOR - ORIGINAL TV
8. ANIM ADDO - UTV
TV STATION OF THE YEAR
1. JOY NEWS
2. METRO TV
3. ATINKA TV
4. UTV GHANA
5. TV 3
6. ADOM TV
7. CITI TV
8. ANGEL TV
9. OYEREPA TV
10. WONTUMI TV
11. MX24 TV
12. PAN-AFRICAN TV
FAITH-BASED MEDIA BRAND OF THE YEAR
1. GOSPEL GH
2. DOMINION TV
3. PRECIOUS TV
4. POWERLINE TV
5. CASH TV
6. SOUL TV
7. PRAISE TV
8. PENT TV
9. FOOTPRINT TV
PRINT AND ONLINE MEDIA CATEGORY
PRINTING BRAND OF THE YEAR
1. IMANI IMPRESSIONZ
2. DIGI-PRINTS AG SERVICE
3. COLORMAX GHANA LIMITED
4. LEMA PRESS
5. BUCKPRESS
6. APPOINTED TIME PRINTING
ONLINE MEDIA PERSONALITY OF THE YEAR
1. AMEYAW DEBRAH
2. GH KWEKU
3. KOBBY KYEI
4. WODA MAYA
5. KWADWO SHELDON
6. ZIONFELIX
ONLINE MEDIA COMPANY OF THE YEAR
1. PULSE GHANA
2. ZIONFELIX MEDIA
3. AMEYAW TV
4. KWADWO SHELDON STUDIOS
5. YEN GHANA
DIGITAL MARKETING PERSONALITY OF THE YEAR
1. ASEM PATRICK EDEM
2. EDWARD ASARE
3. GEORGE AGYEMAN BUDU
4. GORBACHEV AWUAH
5. ALEX OFFEI LARTEY
CREATIVES PERSONALITY OF THE YEAR- BRANDING & GRAPHIC DESIGN
1. NANA YAW SARPONG – RESULTZ GRAPHIC DESIGN SERVICES
2. MASTER RICHARD FOSU
3. KOFI AYEH AKROFI, MANAGING DIRECTOR, BRAND ANCHOR
4. NANA K. DUAH , OXYGEN
5. KEVIN BOATENG , CREATIVE DIRECTOR AT ZONE THREE 6 NETWORK LIMITED
6. SYLVESTER D’ALMEIDA, FOUNDER, PXL
OUTSTANDING FILM PERSONALITY AWARD
1. HASSANA AMELEY SAMPAH
2. ANTHONY WOODE
3. HABIBA SINARE
4. ANDY TETTEH
5. NANA YAA AGYARE
6. JEFFERY NORTEY
MOST OUTSTANDING EVENT MC OF THE YEAR.
1. JERRY ADJORLOLO
2. ANITA ERSKINE
3. KABUTEY MY MC
BRAND AMBASSADOR OF THE YEAR
1. GAYOBI ACHAWA
2. SERWAA AMIHERE
3. MIKI OSEI BERKO
4. ABEIKU SANTANA
5. NANA AMA MCBROWN