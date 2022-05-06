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Ghana Premier League matchday 28 officials announced

By Vincent Ashitey
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The Referees Committee of the Ghana Football Association has introduced Match Officials for Matchweek 28 of the Ghana Premier League.

NO. REFEREES, VENUES & OTHER OFFICIALS

DATE: SUNDAY, MAY 8, 2022
MATCH: ELEVEN WONDERS FC VS KARELA FC

VENUE: OHENE AMEYAW PARK

REFEREE: EDWARD ANNAN

ASSISTANTS: ALHASSAN ABDUL RAUF & SETH ABLETOR

4TH REFEREE: ALFAAA BA- ADEY

MATCH COMMISSIONER: JAMES MORNAH

VENUE MEDIA OFFICER: OBED ANANE FRIMPONG

GFA CAMERAMAN: PAUL EGBENYA

 

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DATE: SUNDAY, MAY 8, 2022
MATCH: DREAMS FC VS RTU FC

VENUE: THEATRE OF DREAMS

REFEREE: ALBERT AZANTILOW

ASSISTANTS: FREDERICK DANFUL & KOFI NYARKO BAKAI

4TH REFEREE: JACOB ADUNTERA

MATCH COMMISSIONER: ALI PLATO

VENUE MEDIA OFFICER: PHRANK DELALI AWUTEY

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY


DATE: SATURDAY, MAY 7, 2022
MATCH: BECHEM UNITED FC VS HEARTS OF OAK SC – LIVE ON STARTIMES

VENUE: NANA FOSU GYEABOUR PARK

REFEREE: ERIC OWUSU PREMPEH

ASSISTANTS: EMMANUEL ARKAIFIE & ABDULAI ABDUL SALAM

4TH REFEREE: EMMANUEL OTOO

MATCH COMMISSIONER: SAMUEL GYASI

VENUE MEDIA OFFICER: PRINCE AGYEMANG

 


DATE: SUNDAY, MAY 8, 2022
MATCH: BIBIANI GOLDSTARS FC VS KING FAISAL FC

VENUE: DUNS PARK

REFEREE: MAXWELL OWUSU

ASSISTANTS: ATO YAWSON & RICHARD NARTEY

4TH REFEREE: RUSTUM GAMELI SENORGBE

MATCH COMMISSIONER: JAMES ADJEI

VENUE MEDIA OFFICER: SETH ADJEI

GFA CAMERAMAN: KWAKU KWANING


DATE: FRIDAY, MAY 6, 2022
MATCH: GREAT OLYMPICS VS BEREKUM CHELSEA – LIVE ON STARTIMES

VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM

REFEREE: MUSAH MUBARIK

ASSISTANTS: FRANCIS BONDZIE ARTHUR & ISAAC ODOOM

4TH REFEREE: MAALE IMGREDE IREME

MATCH COMMISSIONER: ODURO NYARKO

VENUE MEDIA OFFICER: SENA RICHARDS

 

DATE: SUNDAY, MAY 8, 2022
MATCH: MEDEAMA SC VS ASHANTIGOLD SC

VENUE: AKOON PARK

REFEREE: SELORM YAO BLESS

ASSISTANTS: ALEX OSAM & MUMUNI FUSEINI

4TH REFEREE: SAMADZI JOSHUA

MATCH COMMISSIONER: CHRISTIAN ATSATSA

VENUE MEDIA OFFICER: RICHARD BAFFOUR NKRUMAH

GFA CAMERAMAN: LORD YEBOAH


DATE: MONDAY, MAY 9, 2022
MATCH: ACCRA LIONS VS LEGON CITIES – LIVE ON STARTIMES

VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM

REFEREE: DANIEL LARYEA

ASSISTANTS: BAWA HARUNA & COURAGE KUEDUFIA

4TH REFEREE: FREDERICK SAMENA

MATCH COMMISSIONER: THOMAS NUNOO

VENUE MEDIA OFFICER: SENA RICHARDS

 

DATE: SUNDAY, MAY 8, 2022
MATCH: ASANTE KOTOKO VS ADUANA STARS – LIVE ON STARTIMES

VENUE: BABA YARA STADIUM

REFEREE: GEORGE MAWULI VORMAWOR

ASSISTANTS: ALI TIMUAH BAAH & ALHASSAN ABDULAI

4TH REFEREE: MAHAMA EWUNTOMAH

MATCH COMMISSIONER: MICHAEL AYEH

VENUE MEDIA OFFICER: NATHANIEL GYASI

 

DATE: SUNDAY, MAY 8, 2022
MATCH: ELMINA SHARKS VS WAFA

VENUE: NDUOM STADIUM

REFEREE: JULIAN NUNOO

ASSISTANTS: PASCALK MAWUSI & ISAAC ASANTE

4TH REFEREE: JOSEPH KWOFIE

MATCH COMMISSIONER: AUGUSTINE ASANTE

VENUE MEDIA OFFICER: JONATHAN NELSO ACKON

GFA CAMERAMAN: FELIX ANYANE