Ghana Premier League matchday 28 officials announced

The Referees Committee of the Ghana Football Association has introduced Match Officials for Matchweek 28 of the Ghana Premier League.
NO. REFEREES, VENUES & OTHER OFFICIALS
DATE: SUNDAY, MAY 8, 2022
MATCH: ELEVEN WONDERS FC VS KARELA FC
VENUE: OHENE AMEYAW PARK
REFEREE: EDWARD ANNAN
ASSISTANTS: ALHASSAN ABDUL RAUF & SETH ABLETOR
4TH REFEREE: ALFAAA BA- ADEY
MATCH COMMISSIONER: JAMES MORNAH
VENUE MEDIA OFFICER: OBED ANANE FRIMPONG
GFA CAMERAMAN: PAUL EGBENYA
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DATE: SUNDAY, MAY 8, 2022
MATCH: DREAMS FC VS RTU FC
VENUE: THEATRE OF DREAMS
REFEREE: ALBERT AZANTILOW
ASSISTANTS: FREDERICK DANFUL & KOFI NYARKO BAKAI
4TH REFEREE: JACOB ADUNTERA
MATCH COMMISSIONER: ALI PLATO
VENUE MEDIA OFFICER: PHRANK DELALI AWUTEY
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY
DATE: SATURDAY, MAY 7, 2022
MATCH: BECHEM UNITED FC VS HEARTS OF OAK SC – LIVE ON STARTIMES
VENUE: NANA FOSU GYEABOUR PARK
REFEREE: ERIC OWUSU PREMPEH
ASSISTANTS: EMMANUEL ARKAIFIE & ABDULAI ABDUL SALAM
4TH REFEREE: EMMANUEL OTOO
MATCH COMMISSIONER: SAMUEL GYASI
VENUE MEDIA OFFICER: PRINCE AGYEMANG
DATE: SUNDAY, MAY 8, 2022
MATCH: BIBIANI GOLDSTARS FC VS KING FAISAL FC
VENUE: DUNS PARK
REFEREE: MAXWELL OWUSU
ASSISTANTS: ATO YAWSON & RICHARD NARTEY
4TH REFEREE: RUSTUM GAMELI SENORGBE
MATCH COMMISSIONER: JAMES ADJEI
VENUE MEDIA OFFICER: SETH ADJEI
GFA CAMERAMAN: KWAKU KWANING
DATE: FRIDAY, MAY 6, 2022
MATCH: GREAT OLYMPICS VS BEREKUM CHELSEA – LIVE ON STARTIMES
VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM
REFEREE: MUSAH MUBARIK
ASSISTANTS: FRANCIS BONDZIE ARTHUR & ISAAC ODOOM
4TH REFEREE: MAALE IMGREDE IREME
MATCH COMMISSIONER: ODURO NYARKO
VENUE MEDIA OFFICER: SENA RICHARDS
DATE: SUNDAY, MAY 8, 2022
MATCH: MEDEAMA SC VS ASHANTIGOLD SC
VENUE: AKOON PARK
REFEREE: SELORM YAO BLESS
ASSISTANTS: ALEX OSAM & MUMUNI FUSEINI
4TH REFEREE: SAMADZI JOSHUA
MATCH COMMISSIONER: CHRISTIAN ATSATSA
VENUE MEDIA OFFICER: RICHARD BAFFOUR NKRUMAH
GFA CAMERAMAN: LORD YEBOAH
DATE: MONDAY, MAY 9, 2022
MATCH: ACCRA LIONS VS LEGON CITIES – LIVE ON STARTIMES
VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM
REFEREE: DANIEL LARYEA
ASSISTANTS: BAWA HARUNA & COURAGE KUEDUFIA
4TH REFEREE: FREDERICK SAMENA
MATCH COMMISSIONER: THOMAS NUNOO
VENUE MEDIA OFFICER: SENA RICHARDS
DATE: SUNDAY, MAY 8, 2022
MATCH: ASANTE KOTOKO VS ADUANA STARS – LIVE ON STARTIMES
VENUE: BABA YARA STADIUM
REFEREE: GEORGE MAWULI VORMAWOR
ASSISTANTS: ALI TIMUAH BAAH & ALHASSAN ABDULAI
4TH REFEREE: MAHAMA EWUNTOMAH
MATCH COMMISSIONER: MICHAEL AYEH
VENUE MEDIA OFFICER: NATHANIEL GYASI
DATE: SUNDAY, MAY 8, 2022
MATCH: ELMINA SHARKS VS WAFA
VENUE: NDUOM STADIUM
REFEREE: JULIAN NUNOO
ASSISTANTS: PASCALK MAWUSI & ISAAC ASANTE
4TH REFEREE: JOSEPH KWOFIE
MATCH COMMISSIONER: AUGUSTINE ASANTE
VENUE MEDIA OFFICER: JONATHAN NELSO ACKON
GFA CAMERAMAN: FELIX ANYANE