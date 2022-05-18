Ghana Premier League matchday 29 officials announced

The Referees Committee of the Ghana Football Association has introduced Match Officials for Matchweek 29 of the Ghana Premier League.
Below are the Match Officials for Day 29:
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|REFEREES, VENUES &OTHER OFFICIALS
|1.
|DATE: WEDNESDAY, MAY 18, 2022
MATCH: LEGON CITIES VS DREAMS FC
VENUE: EL WAK STADIUM
REFEREE: BASHIRU DAUDU
ASSISTANTS: PATRICK PAPALA & ROLAND ADDY
4TH REFEREE: MAALE IMGERDE IREME
MATCH COMMISSIONER: ANDREWS TAMAKLOE
VENUE MEDIA OFFICER: DOSE DESMOND
GFA CAMERAMAN: ELLIAS NINSON
|2.
|DATE: WEDNESDAY, MAY 18, 2022
MATCH: ADUANA SC VS ELMINA SHARKS
VENUE: NANA AGYEMANG BADU PARK
REFEREE: CLEMENT K. NKUAH
ASSISTANTS: SULEMANA SALAU DEEN 7 MIKAAL-IL FAUZAN
4TH REFEREE: RICHMOND ANTWI
MATCH COMMISSIONER: AWUDU DZANG
VENUE MEDIA OFFICER: VINCENT AMPAABENG
GFA CAMERAMAN: AUL EGBENYA
|3
|DATE: WEDNESDAY, MAY 18, 2022
MATCH: HEARTS OF OAK VS GOLD STARS
VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM
REFEREE: ABDUL LATIF QADIR
ASSISTANTS: PETER DAWSA & ALHASSAN ABDUL RAUF
4TH REFEREE: EMMANUEL DON QUANSAH
MATCH COMMISSIONER: EUGENE AKORNOR
VENUE MEDIA OFFICER: SENA RICHARDS
LIVE ON STARTIMES
|4.
|DATE: WEDNESDAY, MAY 18, 2022
MATCH: RTU VS BECHEM UNITED
VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM
REFEREE: JOSEPH KWOFIE
ASSISTANTS: TIJANI MOHAMMED & RICHARD APPIAH
4TH REFEREE: ANDREWS AWURISA
MATCH COMMISSIONER: DAWDI ABDUL RAZAK
VENUE MEDIA OFFICER: MUNTAKA MOHAMMED
GFA CAMERAMAN: AFRIYIE AKUFFO KING
|5.
|DATE: WEDNESDAY, MAY 18, 2022
MATCH: BREKUM CHELSEA VS MEDEAMA SC
VENUE: GODEN CITY PARK
REFEREE: JULIAN NUNOO
ASSISTANTS: RICHARD NARTEY & ABDULAI ABDUL-SALAM
4TH REFEREE: ERIC SEFA ANTWI
MATCH COMMISSIONER: JOSEPH YEBOAH ACHEAMPONG
VENUE MEDIA OFFICER: PRECIOUS SEMEVOH
GFA CAMERAMAN: ISAAC NYARKO
|6.
|DATE: WEDNESDAY, MAY 18, 2022
MATCH: WAFA VS ACCRA LIONS
VENUE: SOGAKOPE
REFEREE: GOERGE MAWULI VORMAWOR
ASSISTANTS: DAVID ADDICO & THEOPHILUS AKUGRE
4TH REFEREE: JOSHUA SAMADJI
MATCH COMMISSIONER: MOSES ABAIDOO MENSAH
VENUE MEDIA OFFICER: TLDA ACORLOR
GFA CAMERAMAN: ISAAC ARYEE
|7.
| DATE: WEDNESDAY, MAY 18, 2022
MATCH: KING FAISALVS ELEVEN WONDERS
VENUE: BABA YARA STADIUM
REFEREE: ESO DOH MORISSON
ASSISTANTS: JASPER ADENYO & GILBERT ADOM MENSAH
4TH REFEREE: JONE AKUBIEM
MATCH COMMISSIONER: GABRIEL INKOOM
VENUE MEDIA OFFICER: OBED ACHEAMPONG
GFA CAMERAMAN: KWAKU KWANING
|8.
|DATE: THURSDAY, MAY 19, 2022
MATCH: ASHANTI GOLD VS ASANTE KOTOKO
VENUE: LEN CLAY STADIUM
REFEREE: EMMANUEL TAMPURI
ASSISTANTS: ERIC NDEBUGRI & ISAAC NYAMEKYE
4TH REFEREE: GABRIEL OPOKU ARHIN
MATCH COMMISSIONER: WILLIAMS GIDIGLO
VENUE MEDIA OFFICER: ADAMS NUHU
LIVE ON STARTIMES
|9.
|DATE: WEDNESDAY, MAY 18, 2022
MATCH: KARELA UNITED VS GREAT OLYMPICS
VENUE: CAM PARK
REFEREE: IMORO OSMAN
ASSISTANTS: ISAAC OPOKU ANTWI & HALILU ALHASSAN
4TH REFEREE: MARTIN AKUDZI
MATCH COMMISSIONER: FELIX ADJETEY ANNAN
VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN APAKA QUAICOE