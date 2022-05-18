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Ghana Premier League matchday 29 officials announced

By Vincent Ashitey
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The Referees Committee of the Ghana Football Association has introduced Match Officials for Matchweek 29 of the Ghana Premier League.

Below are the Match Officials for Day 29:

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REFEREES, VENUES &OTHER OFFICIALS
1. DATE: WEDNESDAY, MAY 18, 2022

MATCH: LEGON CITIES VS DREAMS FC

VENUE: EL WAK STADIUM

REFEREE:  BASHIRU DAUDU

ASSISTANTS: PATRICK PAPALA & ROLAND ADDY

4TH REFEREE: MAALE IMGERDE IREME

MATCH COMMISSIONER:  ANDREWS TAMAKLOE

VENUE MEDIA OFFICER: DOSE DESMOND

GFA CAMERAMAN: ELLIAS NINSON
2. DATE: WEDNESDAY, MAY 18, 2022

MATCH: ADUANA SC VS ELMINA SHARKS

VENUE: NANA AGYEMANG BADU PARK

REFEREE: CLEMENT K. NKUAH

ASSISTANTS: SULEMANA SALAU DEEN 7 MIKAAL-IL FAUZAN

4TH REFEREE: RICHMOND ANTWI

MATCH COMMISSIONER:  AWUDU DZANG

VENUE MEDIA OFFICER: VINCENT AMPAABENG

GFA CAMERAMAN: AUL EGBENYA
3 DATE: WEDNESDAY, MAY 18, 2022

MATCH: HEARTS OF OAK VS GOLD STARS

VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM

REFEREE:  ABDUL LATIF QADIR

ASSISTANTS: PETER DAWSA & ALHASSAN ABDUL RAUF

4TH REFEREE: EMMANUEL DON QUANSAH

MATCH COMMISSIONER:  EUGENE AKORNOR

VENUE MEDIA OFFICER:  SENA RICHARDS

LIVE ON STARTIMES
4. DATE: WEDNESDAY, MAY 18, 2022

MATCH:  RTU VS BECHEM UNITED

VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM

REFEREE: JOSEPH KWOFIE

ASSISTANTS: TIJANI MOHAMMED & RICHARD APPIAH

4TH REFEREE: ANDREWS AWURISA

MATCH COMMISSIONER: DAWDI ABDUL RAZAK

VENUE MEDIA OFFICER: MUNTAKA MOHAMMED

GFA CAMERAMAN: AFRIYIE AKUFFO KING
5. DATE: WEDNESDAY, MAY 18, 2022

MATCH:  BREKUM CHELSEA VS MEDEAMA SC

VENUE: GODEN CITY PARK

REFEREE: JULIAN NUNOO

ASSISTANTS: RICHARD NARTEY & ABDULAI ABDUL-SALAM

4TH REFEREE: ERIC SEFA ANTWI

MATCH COMMISSIONER: JOSEPH YEBOAH ACHEAMPONG

VENUE MEDIA OFFICER: PRECIOUS SEMEVOH

GFA CAMERAMAN: ISAAC NYARKO
6. DATE: WEDNESDAY, MAY 18, 2022

MATCH:  WAFA VS ACCRA LIONS

VENUE: SOGAKOPE

REFEREE: GOERGE MAWULI VORMAWOR

ASSISTANTS: DAVID ADDICO & THEOPHILUS AKUGRE

4TH REFEREE: JOSHUA SAMADJI

MATCH COMMISSIONER: MOSES ABAIDOO MENSAH

VENUE MEDIA OFFICER: TLDA ACORLOR

GFA CAMERAMAN: ISAAC ARYEE
7.  DATE: WEDNESDAY, MAY 18, 2022

MATCH:  KING FAISALVS ELEVEN WONDERS

VENUE: BABA YARA STADIUM

REFEREE: ESO DOH MORISSON

ASSISTANTS: JASPER ADENYO & GILBERT ADOM MENSAH

4TH REFEREE: JONE AKUBIEM

MATCH COMMISSIONER: GABRIEL INKOOM

VENUE MEDIA OFFICER: OBED ACHEAMPONG

GFA CAMERAMAN: KWAKU KWANING
8. DATE: THURSDAY, MAY 19, 2022

MATCH:  ASHANTI GOLD VS ASANTE KOTOKO

VENUE: LEN CLAY STADIUM

REFEREE: EMMANUEL TAMPURI

ASSISTANTS: ERIC NDEBUGRI & ISAAC NYAMEKYE

4TH REFEREE: GABRIEL OPOKU ARHIN

MATCH COMMISSIONER: WILLIAMS GIDIGLO

VENUE MEDIA OFFICER: ADAMS NUHU

LIVE ON STARTIMES
9. DATE: WEDNESDAY, MAY 18, 2022

MATCH:  KARELA UNITED VS GREAT OLYMPICS

VENUE: CAM PARK

REFEREE: IMORO OSMAN

ASSISTANTS: ISAAC OPOKU ANTWI & HALILU ALHASSAN

4TH REFEREE: MARTIN AKUDZI

MATCH COMMISSIONER: FELIX ADJETEY ANNAN

VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN APAKA QUAICOE