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Match officials for Women's Premier League matchday 8 announced

By Vincent Ashitey
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The second round of the Women's Premier League (WPL) begins this weekend at the Northern and Southern zones.

Match Officials for Matchweek 8 of the WPL have been appointed.

Below are the Match Officials for this weekend's matches:

 

 

1.

 DATE: SATURDAY, APRIL 10, 2021

 

MATCH: FABULOUS LADIES VS PEARL PIA

VENUE: WESCO PARK – KUMASI

REFEREE: SERAPHINE ANYINAM

ASSISTANTS: BETTY BANONO AND PORTIA KORSAH

4TH REFEREE: CYNTHIA ANUYERE

MATCH COMMISSIONER: BERNICE ADUTWUMWAA

VENUE MEDIA OFFICER: ABIGAIL ADU BOAHENG

GFA CAMERAMAN: AFRIYIE AKUFFO KING
2. DATE: SUNDAY, APRIL 11, 2021

 

MATCH: NORTHERN LADIES VS ASHTOWN LADIES

VENUE: ALIU MAHAMA SPORTS STADIUM - TAMALE

REFEREE: AUDREY ATANPUGBIRE

ASSISTANTS: ADELAIDE AKYAA AND THERESA OFORI

4TH REFEREE: FAIZATU JAKPA

MATCH COMMISSIONER: DIIBUDONG AYISHETU

VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL – GAFARU ABDUL KARIM

GFA CAMERAMAN: MARK SASU

 
3. DATE: SUNDAY, APRIL 11, 2021

 

MATCH: SUPREME LADIES VS PRISONS LADIES

VENUE: OKESE PARK- EJISU

REFEREE: MONICA LANGE

ASSISTANTS: BELINDA KUSINA BANE AND ELIZABETH ALELA

4TH REFEREE: GLORIA YAYRA MORTSU

MATCH COMMISSIONER: VICTORIA KOOMSON

VENUE MEDIA OFFICER: HELEN DARKO

GFA CAMERAMAN: LORD YEBOAH
4. DATE: SUNDAY, APRIL 11, 2021

 

MATCH: AMPEM DARKOA LADIES VS KUMASI SPORTS ACADEMY

VENUE: OHENE AMEYAW PARK

REFEREE: BARIKISU SALIFU

ASSISTANTS: CHARITY ABUGUM AND RABI IBRAHIM

4TH REFEREE: PORTIA MENSAH

MATCH COMMISSIONER:  CHRISTIAN S. TETTEH

VENUE MEDIA OFFICER: NAFISA YAKUBU

GFA CAMERAMAN: AFRIYIE AKUFFO KING

 
5. DATE: SUNDAY, APRIL 11, 2021

 

MATCH: SEA LIONS VS SOCCER INTELLECTUALS

VENUE: ROBERT MENSAH SPORTS STADIUM

REFEREE: JOYCE ALIMISIMI APPOH

ASSISTANTS: ALNICE EDEM AVOR AND WENDY SELASI HANS

4TH REFEREE: MAVIS ANAN

MATCH COMMISSIONER: COMFORT COFIE

VENUE MEDIA OFFICER: JOHN KWESI ARTHUR

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL KPAB

 
6. DATE: SATURDAY, APRIL 10, 2021

 

MATCH: THUNDER QUEENS VS POLICE LADIES

VENUE:  COMMS 8 PARK- TEMA

REFEREE: AUGUSTINA TETTEH

ASSISTANTS: ANTOINETTE AMEGASHITI AND MARGARET SOWAH

4TH REFEREE: MARIAMA YUNOSAH

MATCH COMMISSIONER: VIVIAN AGGOR

VENUE MEDIA OFFICER: ZAINAB ABUBAKAR BAMBA

GFA CAMERAMAN: FELIX ANYANE

 
7. DATE: SATURDAY, APRIL 10, 2021

 

MATCH: IMMIGRATION LADIES VS BERRY LADIES

VENUE: MCDAN LA TOWN PARK - ACCRA

REFEREE: REJOICE ADDOKWEI

ASSISTANTS: VICTORIA AKORLI AND GIFTY DOKU

4TH REFEREE: CYNTHIA ANAFO

MATCH COMMISSIONER: AUGUSTINA FUGAH

VENUE MEDIA OFFICER: PENIEL BRAGO AMOAKO HENE

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL OSEI

 
8. DATE: SATURDAY, APRIL 10, 2021

 

MATCH: HASAACAS LADIES VS LADY STRIKERS

VENUE: GYANDU PARK – SEKONDI

REFEREE: MANSA HOMMEY

ASSISTANTS: FORGIVE AVULAKPOR AND VICTORIA KYERE

4TH REFEREE: RITA BOATENG

MATCH COMMISSIONER: VIDAH YABANI NKANSAH

VENUE MEDIA OFFICER: AMY FYNN-THOMPSON

GFA CAMERAMAN: ISHMAEL ODARTEY MILLS