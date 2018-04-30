Rawlings lauds 'champion' Dogboe

Former President Jerry John Rawlings has congratulated Isaac Dogboe for winning the WBO super bantamweight title on Sunday dawn in the United States of America.
Dogboe has become Ghana's youngest ever boxing champion after knocking out Jessie Magdaleno in Philadelphia on Sunday morning to make him the new WBO super bantamweight/junior featherweight titleholder.
In a fight that sashayed, both boxers were unafraid of giving punches. The Ghanaian won by TKO in eleven rounds.
In a tweet to congratulate the "Royal Storm" the former President said: "Congrats champion Isaac Dogboe. Hard work and perseverance leads to success. You've made Ghana proud. You have to sustain that hunger in order to emulate the greatest, Azumah Nelson!"
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