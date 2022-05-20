Ghana Premier League matchday 30 officials announced

The Referees Committee of the Ghana Football Association has announced match officials for matchweek 30 of the Ghana Premier League.
Below are the Match Officials:
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REFEREES, VENUES & OTHER OFFICIALS
DATE: MONDAY, MAY 23, 2022
MATCH: ELEVEN WONDERS VS HEARTS OF OAK
VENUE: OHENE AMEYAW PARK
REFEREE: JACOB ADUNTERA
ASSISTANTS: BAWA HARUNA & KENNETH ARMOO
REFEREE: FREDERICK SAMENA
MATCH COMMISSIONER: MIKE AMEDIOR
VENUE MEDIA OFFICER: OBED ANANE FRIMPONG
LIVE ON STARTIMES
DATE: SUNDAY, MAY 22, 2022
MATCH: BECHEM UNITED VS LEGON CITIES
VENUE: NANA FOSU GYEABOUR PARK
REFEREE: RUSTUM SENORGBE GAMELI
ASSISTANTS: FRANCIS BONZIE ARTHUR & ALEX OSAM
REFEREE: MAXWELL OWUSU
MATCH COMMISSIONER: ALHASSAN MOHAMMED
VENUE MEDIA OFFICER: PRINCE AGYEMAN
GFA CAMERAMAN: LORD YEBOAH
DATE: SUNDAY, MAY 22, 2022
MATCH: DREAMS FC VS WAFA
VENUE: THEATRE OF DREAMS
REFEREE: FRANKLIN AKUMATEY
ASSISTANTS: PROSPER AVINOU & ALI TIMUAH BAAH
REFEREE: ERIC OWUSU PREMPEH
MATCH COMMISSIONER: JAMES ADJEI
VENUE MEDIA OFFICER: PHRANK DELALI AWUTEY
GFA CAMERAMAN: PAUL EGBENYA
DATE: SUNDAY, MAY 22, 2022
MATCH: GOLD STARS VS RTU
VENUE: DUNS PARK
REFEREE: MAXWELL HANSON
ASSISTANTS: STEPHEN BALANGUENA & PASCAL MAWUSI
REFEREE: EDWARD APIJAN
MATCH COMMISSIONER: NANABOAMAH DARKO
VENUE MEDIA OFFICER: SETH ADJEI
GFA CAMERAMAN: ISAAC NYARKO
DATE: SATURDAY, MAY 21, 2022
MATCH: GREAT OLYMPIC VS MEDEAMA
VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM
REFEREE: EMMANUEL OTOO
ASSISTANTS: KOFI NYARKO BAKAE & MIKAAL -IL FAUZAN
REFEREE: MAHAMA EWUNTOMA
MATCH COMMISSIONER: TASEMBEDO OUSMANE
VENUE MEDIA OFFICER: SENA RICHARDS
LIVE ON STARTIMES
DATE: SUNDAY, MAY 22, 2022
MATCH: KARELA UNITED VS KING FAISAL
VENUE: CAM PARK
REFEREE: ALI MUSAH
ASSISTANTS: DAVID ADDICO & ISAAC ASANTE
REFEREE: ERIC SEFA ANTWI
MATCH COMMISSIONER: ALHASSAN SEINI SEIDU
VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN APAKA QUAICOE
GFA CAMERAMAN: ISHMAEL ODARTEY MILLS
DATE: SUNDAY, MAY 22, 2022
MATCH: ELMINA SHARKS VS ASHGOLD
VENUE: NDUOM STADIUM
REFEREE: ESO DOH MORRISON
ASSISTANTS: ROLAND ADDY & FREDERICK DANFUL
REFEREE: BASHIRU DAUDA
MATCH COMMISSIONER: ODURO NYARKO
VENUE MEDIA OFFICER: JONATHAN NELSON ACKON
GFA CAMERAMAN: ISAAC ARYEE
DATE: SUNDAY, MAY 21, 2022
MATCH: ACCRA LIONS VS ADUANA SC
VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM
REFEREE: SELORM YAO BLESS
ASSISTANTS: EMMANUEL DOLAGBANU & MUMUNI FUSEINI
REFEREE: GABRIEL OPOKU ARHIN
MATCH COMMISSIONER: JACOB AMEGATSEY
VENUE MEDIA OFFICER: SENA RICHARDS
GFA CAMERAMAN: DAVID KPELIH
DATE: SUNDAY, MAY 22, 2022
MATCH: ASANTE KOTOKO VS BREKUM CHELSEA
VENUE: BABA YARA STADIUM
REFEREE: ADAARI ABDUL-LATIF
ASSISTANTS: ATO YAWSON & EMMANUEL ARKAFIE
REFEREE: JOSHUA SAMEDJI
MATCH COMMISSIONER: THOMAS NUNOO
VENUE MEDIA OFFICER: NATHANIEL GYASI
LIVE ON STARTIMES