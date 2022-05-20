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Ghana Premier League matchday 30 officials announced

By Vincent Ashitey
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The Referees Committee of the Ghana Football Association has announced match officials for matchweek 30 of the Ghana Premier League.

Below are the Match Officials:

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REFEREES, VENUES & OTHER OFFICIALS


DATE: MONDAY, MAY 23, 2022

MATCH: ELEVEN WONDERS VS HEARTS OF OAK
VENUE: OHENE AMEYAW PARK
REFEREE: JACOB ADUNTERA
ASSISTANTS: BAWA HARUNA & KENNETH ARMOO
REFEREE: FREDERICK SAMENA
MATCH COMMISSIONER: MIKE AMEDIOR
VENUE MEDIA OFFICER: OBED ANANE FRIMPONG
LIVE ON STARTIMES


DATE: SUNDAY, MAY 22, 2022

MATCH: BECHEM UNITED VS LEGON CITIES
VENUE: NANA FOSU GYEABOUR PARK
REFEREE: RUSTUM SENORGBE GAMELI
ASSISTANTS: FRANCIS BONZIE ARTHUR & ALEX OSAM
REFEREE: MAXWELL OWUSU
MATCH COMMISSIONER: ALHASSAN MOHAMMED
VENUE MEDIA OFFICER: PRINCE AGYEMAN
GFA CAMERAMAN: LORD YEBOAH

DATE: SUNDAY, MAY 22, 2022

MATCH: DREAMS FC VS WAFA
VENUE: THEATRE OF DREAMS
REFEREE: FRANKLIN AKUMATEY
ASSISTANTS: PROSPER AVINOU & ALI TIMUAH BAAH
REFEREE: ERIC OWUSU PREMPEH
MATCH COMMISSIONER: JAMES ADJEI
VENUE MEDIA OFFICER: PHRANK DELALI AWUTEY
GFA CAMERAMAN: PAUL EGBENYA

DATE: SUNDAY, MAY 22, 2022

MATCH: GOLD STARS VS RTU
VENUE: DUNS PARK
REFEREE: MAXWELL HANSON
ASSISTANTS: STEPHEN BALANGUENA & PASCAL MAWUSI
REFEREE: EDWARD APIJAN
MATCH COMMISSIONER: NANABOAMAH DARKO
VENUE MEDIA OFFICER: SETH ADJEI
GFA CAMERAMAN: ISAAC NYARKO

DATE: SATURDAY, MAY 21, 2022

MATCH: GREAT OLYMPIC VS MEDEAMA
VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM
REFEREE: EMMANUEL OTOO
ASSISTANTS: KOFI NYARKO BAKAE & MIKAAL -IL FAUZAN
REFEREE: MAHAMA EWUNTOMA
MATCH COMMISSIONER: TASEMBEDO OUSMANE
VENUE MEDIA OFFICER: SENA RICHARDS
LIVE ON STARTIMES

DATE: SUNDAY, MAY 22, 2022

MATCH: KARELA UNITED VS KING FAISAL
VENUE: CAM PARK
REFEREE: ALI MUSAH
ASSISTANTS: DAVID ADDICO &amp; ISAAC ASANTE
REFEREE: ERIC SEFA ANTWI
MATCH COMMISSIONER: ALHASSAN SEINI SEIDU
VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN APAKA QUAICOE
GFA CAMERAMAN: ISHMAEL ODARTEY MILLS

DATE: SUNDAY, MAY 22, 2022

MATCH: ELMINA SHARKS VS ASHGOLD
VENUE: NDUOM STADIUM
REFEREE: ESO DOH MORRISON
ASSISTANTS: ROLAND ADDY & FREDERICK DANFUL
REFEREE: BASHIRU DAUDA
MATCH COMMISSIONER: ODURO NYARKO
VENUE MEDIA OFFICER: JONATHAN NELSON ACKON
GFA CAMERAMAN: ISAAC ARYEE

DATE: SUNDAY, MAY 21, 2022

MATCH: ACCRA LIONS VS ADUANA SC
VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM
REFEREE: SELORM YAO BLESS
ASSISTANTS: EMMANUEL DOLAGBANU & MUMUNI FUSEINI
REFEREE: GABRIEL OPOKU ARHIN
MATCH COMMISSIONER: JACOB AMEGATSEY
VENUE MEDIA OFFICER: SENA RICHARDS
GFA CAMERAMAN: DAVID KPELIH

DATE: SUNDAY, MAY 22, 2022

MATCH: ASANTE KOTOKO VS BREKUM CHELSEA
VENUE: BABA YARA STADIUM
REFEREE: ADAARI ABDUL-LATIF
ASSISTANTS: ATO YAWSON & EMMANUEL ARKAFIE
REFEREE: JOSHUA SAMEDJI
MATCH COMMISSIONER: THOMAS NUNOO
VENUE MEDIA OFFICER: NATHANIEL GYASI
LIVE ON STARTIMES