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Ghana Premier League Matchday 3 officials announced

By Vincent Ashitey
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The Ghana Football Association (GFA) has confirmed the appointment of referees to handle Matchday 3 of the 2020/21 Premier League season.

According to the GFA, Officials involving Asante Kotoko and Ashantigold would be announced later due to their participation in their respective continental competition matches.

Below are the Match Officials for Day 3:

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NO. REFEREES, VENUES & OTHER OFFICIALS
1. DATE: FRIDAY 27TH NOVEMBER 2020 

 

MATCH: LEGON CITIES VS MEDEAMA

VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM

REFEREE: RUSTUM G. SENORGBE

ASSISTANTS: ALEX OSAM & EMMANUEL DEI

4TH REFEREE: JONES AKUBIEM

MATCH COMMISSIONER: E.K. ASANTE

VENUE MEDIA OFFICER: DESMOND AMENU
2. DATE: SATURDAY 28TH NOVEMBER 2020 

 

MATCH: LIBERTY PROFESSIONALS VS ELEVEN WONDERS

VENUE: CARL REINDORF PARK

REFEREE: ERIC SEFA ANTWI

ASSISTANTS: STEPHEN BALANGUENA & DAKURA SOGLO AUGUSTINE

4TH REFEREE: BENJAMIN K. SEFAH

MATCH COMMISSIONER: JACOB AMEGATSI

VENUE MEDIA OFFICER: SETH ACQUAYE
3. DATE: SUNDAY 29TH NOVEMBER 2020

 

MATCH: WAFA VRS  ELMINA SHARKS

VENUE: WAFA PARK SOGAKOPE

REFEREE: MAXWELL OWUSU

ASSISTANTS: KWESI BROBBEY & GILBERT A. MENSAH

4TH REFEREE: EMMANUEL OTOO

MATCH COMMISSIONER: ADJIRI BARNOR

VENUE MEDIA OFFICER: TILDA ACORLOR

GFA CAMERAMAN: BERNARD AGBODJA
4. DATE: SUNDAY 29TH NOVEMBER 2020 

 

MATCH: INTER ALLIES VS HEARTS OF OAK

VENUE: ACCRA STADIUM

REFEREE: MAXWELL HANSON

ASSISTANTS: ROLAND ADDY & PASCAL MAWUSI

4TH REFEREE: JULIAN NUNOO

MATCH COMMISSIONER: JAMES MORNAH

VENUE MEDIA OFFICER: FREDERICK GYAN MANTE

 
5. DATE: SUNDAY 29TH NOVEMBER 2020 

 

MATCH: EBUSUA DWARFS VRS BEREKUM CHELSEA

VENUE: CAPE COAST STADIUM

REFEREE: SELORM Y. BLESS

ASSISTANTS: ISAAC ASANTE & FREDERICK DANFUL

4TH REFEREE: ESO DOH MORRISON

MATCH COMMISSIONER: CHARLES DARKWAH

VENUE MEDIA OFFICER: LUKEMAN AYINDE

GFA CAMERMAN: HERBERT SEMAKOR
6. DATE: SUNDAY 29TH NOVEMBER 2020

 

MATCH: ADUANA STARS VS BECHEM UNITED

VENUE: NANA AGYEMAN BADU PARK

REFEREE: MUSAH MUBARIK

ASSISTANTS: MUMUNI FUSEINI & THOMAS NGINDIEYE

4TH REFEREE: BISMARK APPIAH

MATCH COMMISSIONER: A.S. SEIDU

VENUE MEDIA OFFICER: VINCENT AMPAABENG

GFA CAMERAMAN: ELVIS MENSAH
7. DATE: SUNDAY 15TH NOVEMBER, 2020

 

MATCH: KARELA UNITED VRS DREAMS FC

VENUE: ANYINASE CAM PARK

REFEREE: SELORM KPORMEGBE

ASSISTANTS: BAWA HARUNA & SULEMANA SALAU DEEN

4TH REFEREE: DANIEL LARYEA

MATCH COMMISSIONER: EUGENE AKOMOR

VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN APAKA QUAICOE

GFA CAMERAMAN: KOJO SASSAH