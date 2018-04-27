4 textile workers hit streets over ‘confinement’ of anti-piracy taskforce

Combined workers of of four textile companies in the country, numbering over 800, have mounted pressure on government through a demonstration on Friday April 27, 2018 in Accra, to dispatch the anti-piracy task force into markets, instead of restricting them to the various entry points of the country.
The workers of four local textile companies in the country, Printex, Akosombo Textiles Limited, Juapong Textiles and GTP embarked on a demonstration to register their displeasure of the influx of pirated textiles in the country.
The group, through the demonstration, went through the Central Business Districts (CBD) of Accra to register their displeasure.
The protest, which begun at the Obra Spot in Accra, end at the old Hearts Park in Accra where they submit their petition to the Minister of Trade and Industry.
They had placards with inscriptions such as “Seize and burn pirate textiles, our markets are not hide-outs for pirated textiles, stop copying our designs and labels, take off VAT so we can compete fairly”, among others.
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