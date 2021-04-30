Ghana Premier League matchday 22 officials announced

The Referees Committee of the Ghana Football Association (GFA) has announced Match Officials for Matchweek 22 of the Ghana Premier League.
Below are the Officials for Week 22:
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|No.
|REFEREES, VENUES &OTHER OFFICIALS
|1
|DATE: FRIDAY, APRIL 30, 2021
MATCH: BEREKUM CHELSEA VS WAFA – LIVE ON STARTIMES
VENUE: GOLDEN CITY PARK, BEREKUM
REFEREE: GEORGE M. VORMAWOR
ASSISTANTS: KOFI KYEI ANDOH & ALEX OSAM
4TH REFEREE: IMORO OSMAN
MATCH COMMISSIONER: ARCHIBALD ANNAN LOMOTEY
VENUE MEDIA OFFICER: PRECIOUS SEMEVOH
|2
|DATE: SATURDAY, MAY 1, 2021
MATCH: LEGON CITIES VS ASANTE KOTOKO – LIVE ON STARTIMES
VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM
REFEREE: EMMANUEL TAMPURI
ASSISTANTS: EMMEANUEL DEI & ISAAC ODOOM
4TH REFEREE: ALI MUSAH
MATCH COMMISSIONER: JOHN B. YAKUBU
VENUE MEDIA OFFICER: DESMOND WORLANYO
|3
|DATE: SATURDAY, MAY 1, 2021
MATCH: ELEVEN WONDERS VS ADUANA SC – LIVE ON STARTIMES
VENUE: TECHIMAN PARK
REFEREE: PHILLIP ATTAH FORSON
ASSISTANTS: BAWA HARUNA & FREEMAN AWULO
4TH REFEREE: ABDULAI IBRAHIM
MATCH COMMISSIONER: CHRISTIAN ATSATSA
VENUE MEDIA OFFICER: OBED ANANE FRIMPONG
|4
|DATE: SUNDAY, MAY 2, 2021
MATCH: GREAT OLYMPICS VS LIBERTY PROFESSIONALS
VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM
REFEREE: DANIEL LARYEA
ASSISTANTS: KWESI BROBBEY & ATO YAWSON
4TH REFEREE: MAXWELL HANSON
MATCH COMMISSIONER: PAUL AYAMBA
VENUE MEDIA OFFICER: DESMOND WORLANYO
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY
|5
|DATE: SUNDAY, MAY 2, 2021
MATCH: DREAMS FC VS ACCRA HEARTS OF OAK – LIVE ON STARTIMES
REFEREE: ESO DOH MORRISON
ASSISTANTS: KOFI NYARKO BAKAI & HALILU ALHASSAN
4TH REFEREE: ISAAC OSEI
MATCH COMMISSIONER: JAMES ADJEI
VENUE MEDIA OFFICER: RICHARD ACHORE
|6
|DATE: SUNDAY, MAY 2, 2021
MATCH: MEDEAMA SC VS EBUSUA DWARFS
VENUE: TARKWA
REFEREE: SELORM YAO BLESS
ASSISTANTS: ISAAC ASANTE & PROSPER AVINOU
4TH REFEREE: WISEMAN GHANSAH
MATCH COMMISSIONER: AUGUSTINE ASANTE
VENUE MEDIA OFFICER: RICHARD BAFFOUR NKRUMAH
GFA CAMERAMAN: HERBERT SEMAKOR
|7
|DATE: SUNDAY, MAY 2, 2021
MATCH: KING FAISAL VS KARELA FC
VENUE: TECHIMAN
REFEREE: CLEMENT K. NKUAH
ASSISTANTS: SULEMANA SALAU DEEN & ALHASSAN ABDUL-RAUF
4TH REFEREE: MAHAMA EWUNTOMA
MATCH COMMISSIONER: NANA OPARE AKUFO
VENUE MEDIA OFFICER: OBED ANANE FRIMPONG
GFA CAMERAMAN: KWAKU KWANING
|8
|DATE: SUNDAY, MAY 2, 2021
MATCH: ELMINA SHARKS VS ASHANTI GOLD
VENUE: NDUOM STADIUM, ELMINA
REFEREE: MAALE IMGERDE IRENE
ASSISTANTS: JASPER ADENYO & ALHASSAN ABDULAI
4TH REFEREE: MOHAMMED MISBAU
MATCH COMMISSIONER: THOMAS NUNOO
VENUE MEDIA OFFICER: JONATHAN NELSON ACKON
GFA CAMERAMAN: PAUL EGBENYA
|DATE: SUNDAY, MAY 2, 2021
MATCH: BECHEM UNITED VS INTER ALLIES
VENUE: BECHEM PARK
REFEREE: FREDERICK SAMANA
ASSISTANTS: DAKURA SOGLO AUGUSTINE & ERIC NDEBUGRI
4TH REFEREE: BENJAMIN K. SEFAH
MATCH COMMISSIONER: GABRIEL THEOPHILUS K. INKOOM
VENUE MEDIA OFFICER: PRINCE AGYEMAN
GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED
|No.
|REFEREES, VENUES &OTHER OFFICIALS
|1
|DATE: FRIDAY, APRIL 30, 2021
MATCH: BEREKUM CHELSEA VS WAFA – LIVE ON STARTIMES
VENUE: GOLDEN CITY PARK, BEREKUM
REFEREE: GEORGE M. VORMAWOR
ASSISTANTS: KOFI KYEI ANDOH & ALEX OSAM
4TH REFEREE: IMORO OSMAN
MATCH COMMISSIONER: ARCHIBALD ANNAN LOMOTEY
VENUE MEDIA OFFICER: PRECIOUS SEMEVOH
|2
|DATE: SATURDAY, MAY 1, 2021
MATCH: LEGON CITIES VS ASANTE KOTOKO – LIVE ON STARTIMES
VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM
REFEREE: EMMANUEL TAMPURI
ASSISTANTS: EMMEANUEL DEI & ISAAC ODOOM
4TH REFEREE: ALI MUSAH
MATCH COMMISSIONER: JOHN B. YAKUBU
VENUE MEDIA OFFICER: DESMOND WORLANYO
|3
|DATE: SATURDAY, MAY 1, 2021
MATCH: ELEVEN WONDERS VS ADUANA SC – LIVE ON STARTIMES
VENUE: TECHIMAN PARK
REFEREE: PHILLIP ATTAH FORSON
ASSISTANTS: BAWA HARUNA & FREEMAN AWULO
4TH REFEREE: ABDULAI IBRAHIM
MATCH COMMISSIONER: CHRISTIAN ATSATSA
VENUE MEDIA OFFICER: OBED ANANE FRIMPONG
|4
|DATE: SUNDAY, MAY 2, 2021
MATCH: GREAT OLYMPICS VS LIBERTY PROFESSIONALS
VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM
REFEREE: DANIEL LARYEA
ASSISTANTS: KWESI BROBBEY & ATO YAWSON
4TH REFEREE: MAXWELL HANSON
MATCH COMMISSIONER: PAUL AYAMBA
VENUE MEDIA OFFICER: DESMOND WORLANYO
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY
|5
|DATE: SUNDAY, MAY 2, 2021
MATCH: DREAMS FC VS ACCRA HEARTS OF OAK – LIVE ON STARTIMES
REFEREE: ESO DOH MORRISON
ASSISTANTS: KOFI NYARKO BAKAI & HALILU ALHASSAN
4TH REFEREE: ISAAC OSEI
MATCH COMMISSIONER: JAMES ADJEI
VENUE MEDIA OFFICER: RICHARD ACHORE
|6
|DATE: SUNDAY, MAY 2, 2021
MATCH: MEDEAMA SC VS EBUSUA DWARFS
VENUE: TARKWA
REFEREE: SELORM YAO BLESS
ASSISTANTS: ISAAC ASANTE & PROSPER AVINOU
4TH REFEREE: WISEMAN GHANSAH
MATCH COMMISSIONER: AUGUSTINE ASANTE
VENUE MEDIA OFFICER: RICHARD BAFFOUR NKRUMAH
GFA CAMERAMAN: HERBERT SEMAKOR
|7
|DATE: SUNDAY, MAY 2, 2021
MATCH: KING FAISAL VS KARELA FC
VENUE: TECHIMAN
REFEREE: CLEMENT K. NKUAH
ASSISTANTS: SULEMANA SALAU DEEN & ALHASSAN ABDUL-RAUF
4TH REFEREE: MAHAMA EWUNTOMA
MATCH COMMISSIONER: NANA OPARE AKUFO
VENUE MEDIA OFFICER: OBED ANANE FRIMPONG
GFA CAMERAMAN: KWAKU KWANING
|8
|DATE: SUNDAY, MAY 2, 2021
MATCH: ELMINA SHARKS VS ASHANTI GOLD
VENUE: NDUOM STADIUM, ELMINA
REFEREE: MAALE IMGERDE IRENE
ASSISTANTS: JASPER ADENYO & ALHASSAN ABDULAI
4TH REFEREE: MOHAMMED MISBAU
MATCH COMMISSIONER: THOMAS NUNOO
VENUE MEDIA OFFICER: JONATHAN NELSON ACKON
GFA CAMERAMAN: PAUL EGBENYA
|DATE: SUNDAY, MAY 2, 2021
MATCH: BECHEM UNITED VS INTER ALLIES
VENUE: BECHEM PARK
REFEREE: FREDERICK SAMANA
ASSISTANTS: DAKURA SOGLO AUGUSTINE & ERIC NDEBUGRI
4TH REFEREE: BENJAMIN K. SEFAH
MATCH COMMISSIONER: GABRIEL THEOPHILUS K. INKOOM
VENUE MEDIA OFFICER: PRINCE AGYEMAN
GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED