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Ghana Premier League matchday 22 officials announced

By Vincent Ashitey
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The Referees Committee of the Ghana Football Association (GFA) has announced Match Officials for Matchweek 22 of the Ghana Premier League.

Below are the Officials for Week 22:

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No.  REFEREES, VENUES &OTHER OFFICIALS
1 DATE: FRIDAY, APRIL 30, 2021

 

MATCH: BEREKUM CHELSEA VS WAFA – LIVE ON STARTIMES

VENUE: GOLDEN CITY PARK, BEREKUM

REFEREE: GEORGE M. VORMAWOR

ASSISTANTS: KOFI KYEI ANDOH & ALEX OSAM

4TH REFEREE: IMORO OSMAN

MATCH COMMISSIONER: ARCHIBALD ANNAN LOMOTEY

VENUE MEDIA OFFICER: PRECIOUS SEMEVOH
2 DATE: SATURDAY, MAY 1, 2021

 

MATCH: LEGON CITIES VS ASANTE KOTOKO – LIVE ON STARTIMES

VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM

REFEREE: EMMANUEL TAMPURI

ASSISTANTS: EMMEANUEL DEI & ISAAC ODOOM

4TH REFEREE: ALI MUSAH

MATCH COMMISSIONER: JOHN B. YAKUBU

VENUE MEDIA OFFICER: DESMOND WORLANYO
3 DATE: SATURDAY, MAY 1, 2021

 

MATCH: ELEVEN WONDERS VS ADUANA SC – LIVE ON STARTIMES

VENUE: TECHIMAN PARK

REFEREE: PHILLIP ATTAH FORSON

ASSISTANTS: BAWA HARUNA & FREEMAN AWULO

4TH REFEREE: ABDULAI IBRAHIM

MATCH COMMISSIONER: CHRISTIAN ATSATSA

VENUE MEDIA OFFICER: OBED ANANE FRIMPONG
4 DATE: SUNDAY, MAY 2, 2021

 

MATCH: GREAT OLYMPICS VS LIBERTY PROFESSIONALS

VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM

REFEREE: DANIEL LARYEA

ASSISTANTS: KWESI BROBBEY & ATO YAWSON

4TH REFEREE: MAXWELL HANSON

MATCH COMMISSIONER: PAUL AYAMBA

VENUE MEDIA OFFICER: DESMOND WORLANYO

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY
5 DATE: SUNDAY, MAY 2, 2021

 

MATCH: DREAMS FC VS ACCRA HEARTS OF OAK – LIVE ON STARTIMES

REFEREE: ESO DOH MORRISON

ASSISTANTS: KOFI NYARKO BAKAI & HALILU ALHASSAN

4TH REFEREE: ISAAC OSEI

MATCH COMMISSIONER: JAMES ADJEI

VENUE MEDIA OFFICER: RICHARD ACHORE
6 DATE: SUNDAY, MAY 2, 2021

 

MATCH: MEDEAMA SC VS EBUSUA DWARFS

VENUE: TARKWA

REFEREE: SELORM YAO BLESS

ASSISTANTS: ISAAC ASANTE & PROSPER AVINOU

4TH REFEREE: WISEMAN GHANSAH

MATCH COMMISSIONER: AUGUSTINE ASANTE

VENUE MEDIA OFFICER: RICHARD BAFFOUR NKRUMAH

GFA CAMERAMAN: HERBERT SEMAKOR
7

 

 

 DATE: SUNDAY, MAY 2, 2021

 

MATCH: KING FAISAL VS KARELA FC

VENUE: TECHIMAN

REFEREE: CLEMENT K. NKUAH

ASSISTANTS: SULEMANA SALAU DEEN & ALHASSAN ABDUL-RAUF

4TH REFEREE: MAHAMA EWUNTOMA

MATCH COMMISSIONER: NANA OPARE AKUFO

VENUE MEDIA OFFICER: OBED ANANE FRIMPONG

GFA CAMERAMAN: KWAKU KWANING
8 DATE: SUNDAY, MAY 2, 2021

 

MATCH: ELMINA SHARKS VS ASHANTI GOLD

VENUE: NDUOM STADIUM, ELMINA

REFEREE: MAALE IMGERDE IRENE

ASSISTANTS: JASPER ADENYO & ALHASSAN ABDULAI

4TH REFEREE: MOHAMMED MISBAU

MATCH COMMISSIONER: THOMAS NUNOO

VENUE MEDIA OFFICER: JONATHAN NELSON ACKON

GFA CAMERAMAN: PAUL EGBENYA
  DATE: SUNDAY, MAY 2, 2021

 

MATCH: BECHEM UNITED VS INTER ALLIES

VENUE: BECHEM PARK

REFEREE: FREDERICK SAMANA

ASSISTANTS: DAKURA SOGLO AUGUSTINE & ERIC NDEBUGRI

4TH REFEREE: BENJAMIN K. SEFAH

MATCH COMMISSIONER: GABRIEL THEOPHILUS K. INKOOM

VENUE MEDIA OFFICER: PRINCE AGYEMAN

GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED
No.  REFEREES, VENUES &OTHER OFFICIALS
1 DATE: FRIDAY, APRIL 30, 2021

 

MATCH: BEREKUM CHELSEA VS WAFA – LIVE ON STARTIMES

VENUE: GOLDEN CITY PARK, BEREKUM

REFEREE: GEORGE M. VORMAWOR

ASSISTANTS: KOFI KYEI ANDOH & ALEX OSAM

4TH REFEREE: IMORO OSMAN

MATCH COMMISSIONER: ARCHIBALD ANNAN LOMOTEY

VENUE MEDIA OFFICER: PRECIOUS SEMEVOH
2 DATE: SATURDAY, MAY 1, 2021

 

MATCH: LEGON CITIES VS ASANTE KOTOKO – LIVE ON STARTIMES

VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM

REFEREE: EMMANUEL TAMPURI

ASSISTANTS: EMMEANUEL DEI & ISAAC ODOOM

4TH REFEREE: ALI MUSAH

MATCH COMMISSIONER: JOHN B. YAKUBU

VENUE MEDIA OFFICER: DESMOND WORLANYO
3 DATE: SATURDAY, MAY 1, 2021

 

MATCH: ELEVEN WONDERS VS ADUANA SC – LIVE ON STARTIMES

VENUE: TECHIMAN PARK

REFEREE: PHILLIP ATTAH FORSON

ASSISTANTS: BAWA HARUNA & FREEMAN AWULO

4TH REFEREE: ABDULAI IBRAHIM

MATCH COMMISSIONER: CHRISTIAN ATSATSA

VENUE MEDIA OFFICER: OBED ANANE FRIMPONG
4 DATE: SUNDAY, MAY 2, 2021

 

MATCH: GREAT OLYMPICS VS LIBERTY PROFESSIONALS

VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM

REFEREE: DANIEL LARYEA

ASSISTANTS: KWESI BROBBEY & ATO YAWSON

4TH REFEREE: MAXWELL HANSON

MATCH COMMISSIONER: PAUL AYAMBA

VENUE MEDIA OFFICER: DESMOND WORLANYO

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY
5 DATE: SUNDAY, MAY 2, 2021

 

MATCH: DREAMS FC VS ACCRA HEARTS OF OAK – LIVE ON STARTIMES

REFEREE: ESO DOH MORRISON

ASSISTANTS: KOFI NYARKO BAKAI & HALILU ALHASSAN

4TH REFEREE: ISAAC OSEI

MATCH COMMISSIONER: JAMES ADJEI

VENUE MEDIA OFFICER: RICHARD ACHORE
6 DATE: SUNDAY, MAY 2, 2021

 

MATCH: MEDEAMA SC VS EBUSUA DWARFS

VENUE: TARKWA

REFEREE: SELORM YAO BLESS

ASSISTANTS: ISAAC ASANTE & PROSPER AVINOU

4TH REFEREE: WISEMAN GHANSAH

MATCH COMMISSIONER: AUGUSTINE ASANTE

VENUE MEDIA OFFICER: RICHARD BAFFOUR NKRUMAH

GFA CAMERAMAN: HERBERT SEMAKOR
7

 

 

 DATE: SUNDAY, MAY 2, 2021

 

MATCH: KING FAISAL VS KARELA FC

VENUE: TECHIMAN

REFEREE: CLEMENT K. NKUAH

ASSISTANTS: SULEMANA SALAU DEEN & ALHASSAN ABDUL-RAUF

4TH REFEREE: MAHAMA EWUNTOMA

MATCH COMMISSIONER: NANA OPARE AKUFO

VENUE MEDIA OFFICER: OBED ANANE FRIMPONG

GFA CAMERAMAN: KWAKU KWANING
8 DATE: SUNDAY, MAY 2, 2021

 

MATCH: ELMINA SHARKS VS ASHANTI GOLD

VENUE: NDUOM STADIUM, ELMINA

REFEREE: MAALE IMGERDE IRENE

ASSISTANTS: JASPER ADENYO & ALHASSAN ABDULAI

4TH REFEREE: MOHAMMED MISBAU

MATCH COMMISSIONER: THOMAS NUNOO

VENUE MEDIA OFFICER: JONATHAN NELSON ACKON

GFA CAMERAMAN: PAUL EGBENYA
  DATE: SUNDAY, MAY 2, 2021

 

MATCH: BECHEM UNITED VS INTER ALLIES

VENUE: BECHEM PARK

REFEREE: FREDERICK SAMANA

ASSISTANTS: DAKURA SOGLO AUGUSTINE & ERIC NDEBUGRI

4TH REFEREE: BENJAMIN K. SEFAH

MATCH COMMISSIONER: GABRIEL THEOPHILUS K. INKOOM

VENUE MEDIA OFFICER: PRINCE AGYEMAN

GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED