Ghana Premier League matchday 27 officials announced

The Referees Committee has announced Match Officials for Matchweek 25 of the Ghana Premier League.
Below are the Match Officials for Matchweek 27:
|No.
|REFEREES, VENUES &OTHER OFFICIALS
|DATE: SUNDAY, MAY 30,2021
MATCH: INTER ALLIES VS MEDEAMA SC
VENUE: DAWU
REFEREE: ANDREW AWURISA
ASSISTANTS: ISAAC OPOKU ANTWI & BAWA HARUNA
4TH REFEREE: MARTIN AKUDZI
MATCH COMMISSIONER: CHARLES DARKWA
VENUE MEDIA OFFICER: FRED GYAN MANTE
GFA CAMERAMAN: ISHMAEL ODARTEY MILLS
|DATE: SUNDAY, MAY 30, 2021
MATCH: KING FAISAL VS ELEVEN WONDERS
VENUE: OHENE AMEYAW PARK
REFEREE: DANIEL LARYEA
ASSISTANTS: KWESI BROBBEY & ROLAND ADDY
4TH REFEREE: RUSTUM GAMELI SENORGBEY
MATCH COMMISSIONER: NANA OPARE AKUFO
VENUE MEDIA OFFICER: OBED ANANE FRIMPONG
GFA CAMERAMAN:PAUL EGBENYA
|DATE: SUNDAY, MAY 30,2021
MATCH: WAFA VS EBUSUA DWARFS
VENUE: RED BULL ARENA
REFEREE: JACOB ADUNTERA
ASSISTANTS: EMMANUEL ALLOU TEBSON & KOFI KYEI ANDOH
4TH REFEREE: ISAAC OSEI
MATCH COMMISSIONER: AUGUSTINE ASANTE
VENUE MEDIA OFFICER: TILDA ACORLOR
GFA CAMERAMAN:HERBERT SEMAKOR
|DATE: SUNDAY, MAY 30, 2021
MATCH: ASHANTIGOLD VS LEGON CITIES – LIVE ON STARTIMES
VENUE: LEN CLAY SPORTS STADIUM
REFEREE: SELORM YAO BLESS
ASSISTANTS: TIJANI MOHAMMED & ALEX OSAM
4TH REFEREE: CLEMENT KWAME NKUAH
MATCH COMMISSIONER: NANA BOAMAH DARKO
VENUE MEDIA OFFICER: NUHU ADAMS
|DATE: SUNDAY, MAY 30, 2021
MATCH: HEARTS OF OAK VS BREKUM CHELSEA – LIVE ON STARTIMES
VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM
REFEREE: JOSEPH KENNY PADI
ASSISTANTS: FRANCIS BONZIE ARTHUR & RICHARD APPIAH
4TH REFEREE: PHILLIP ATTAH FORSON
MATCH COMMISSIONER: WILLIAM GIDIGLO
VENUE MEDIA OFFICER: DESMOND WORLANYO
|DATE: SATURDAY, MAY 29, 2021
MATCH: ADUANA SC VS KUMASI ASANTE KOTOKO – LIVE ON STARTIMES
VENUE: NANA AGYEMANG BADU I PARK
REFEREE: JULIAN NUNOO
ASSISTANTS: COURAGE KUAEDUGFIA & PASCAL MAWUSI
4TH REFEREE: MOHAMMED MISBAU
MATCH COMMISSIONER: ADJIRI BANNOR
VENUE MEDIA OFFICER: VINCENT AMPAABENG
|DATE: SATURDAY, MAY 29, 2021
MATCH: LIBERTY PROFFESSIONAL VS DREAMS FC
VENUE: RED BULL ARENA
REFEREE: WISEMAN GHANSAH
ASSISTANTS: ISAAC NYAMEKYE & ISAAC ODOOM
4TH REFEREE: MAXWELL HANSON
MATCH COMMISSIONER: JOSEPH YEBOAH ACHAMPONG
VENUE MEDIA OFFICER: SETH ACQUAYE
GFA CAMERAMAN:EMMANUEL LARTEY
|DATE: SUNDAY, MAY 30,2021
MATCH: BECHEM UNITED VS ELMINA SHARKS
VENUE: NANA FOSU GYEABOUR PARK
REFEREE: MUSAH MUBARIK
ASSISTANTS: PAUL ATIMAKA & GILBERT ADOM MENSAH
4TH REFEREE: EMMANUEL TAMPURI
MATCH COMMISSIONER: JOHN YAKUBU
VENUE MEDIA OFFICER: PRINCE AGYEMANG
GFA CAMERAMAN:MARK SASU
|DATE: FRIDAY, MAY 28, 2021
MATCH: KARELA UNITED VS GREAT OLYMPICS – LIVE ON STARTIMES
VENUE: CROSBY AWUAH MEMORIAL PARK
REFEREE: ABDUL LATIF ADAARI
ASSISTANTS: PATRICK PAPALA & KOFI NYARKO BAKAI
4TH REFEREE: ALI MUSAH
MATCH COMMISSIONER: JACOB AMEGATSEY
VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN APAKA QUAICOE