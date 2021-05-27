Prime News Ghana

Ghana Premier League matchday 27 officials announced

By Vincent Ashitey
Shares
facebook sharing button Share
twitter sharing button Tweet
email sharing button Email
sharethis sharing button Share

The Referees Committee has announced Match Officials for Matchweek 25 of the Ghana Premier League.

Below are the Match Officials for Matchweek 27:

No.  REFEREES, VENUES &OTHER OFFICIALS
  DATE: SUNDAY, MAY 30,2021

 

MATCH: INTER ALLIES VS MEDEAMA SC

VENUE: DAWU

REFEREE: ANDREW AWURISA

ASSISTANTS: ISAAC OPOKU ANTWI & BAWA HARUNA

4TH REFEREE: MARTIN AKUDZI

MATCH COMMISSIONER: CHARLES DARKWA

VENUE MEDIA OFFICER: FRED GYAN MANTE

GFA CAMERAMAN: ISHMAEL ODARTEY MILLS
  DATE: SUNDAY, MAY 30, 2021

 

MATCH: KING FAISAL VS ELEVEN WONDERS

VENUE: OHENE AMEYAW PARK

REFEREE: DANIEL LARYEA

ASSISTANTS: KWESI BROBBEY & ROLAND ADDY

4TH REFEREE: RUSTUM GAMELI SENORGBEY

MATCH COMMISSIONER: NANA OPARE AKUFO

VENUE MEDIA OFFICER: OBED ANANE FRIMPONG

GFA CAMERAMAN:PAUL EGBENYA
  DATE: SUNDAY, MAY 30,2021

 

MATCH: WAFA VS EBUSUA DWARFS

VENUE: RED BULL ARENA

REFEREE: JACOB ADUNTERA

ASSISTANTS: EMMANUEL ALLOU TEBSON & KOFI KYEI ANDOH

4TH REFEREE: ISAAC OSEI

MATCH COMMISSIONER: AUGUSTINE ASANTE

VENUE MEDIA OFFICER: TILDA ACORLOR

GFA CAMERAMAN:HERBERT SEMAKOR
  DATE: SUNDAY, MAY 30, 2021

 

MATCH: ASHANTIGOLD VS LEGON CITIES – LIVE ON STARTIMES

VENUE: LEN CLAY SPORTS STADIUM

REFEREE: SELORM YAO BLESS

ASSISTANTS: TIJANI MOHAMMED & ALEX OSAM

4TH REFEREE: CLEMENT KWAME NKUAH

MATCH COMMISSIONER: NANA BOAMAH DARKO

VENUE MEDIA OFFICER: NUHU ADAMS
  DATE: SUNDAY, MAY 30, 2021

 

MATCH: HEARTS OF OAK VS BREKUM CHELSEA – LIVE ON STARTIMES

VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM

REFEREE: JOSEPH KENNY PADI

ASSISTANTS: FRANCIS BONZIE ARTHUR & RICHARD APPIAH

4TH REFEREE: PHILLIP ATTAH FORSON

MATCH COMMISSIONER: WILLIAM GIDIGLO

VENUE MEDIA OFFICER: DESMOND WORLANYO
  DATE: SATURDAY, MAY 29, 2021

 

MATCH: ADUANA SC VS KUMASI ASANTE KOTOKO – LIVE ON STARTIMES

VENUE: NANA AGYEMANG BADU I PARK

REFEREE: JULIAN NUNOO

ASSISTANTS: COURAGE KUAEDUGFIA & PASCAL MAWUSI

4TH REFEREE: MOHAMMED MISBAU

MATCH COMMISSIONER: ADJIRI BANNOR

VENUE MEDIA OFFICER: VINCENT AMPAABENG
  DATE: SATURDAY, MAY 29, 2021

 

MATCH: LIBERTY PROFFESSIONAL VS DREAMS FC

VENUE: RED BULL ARENA

REFEREE: WISEMAN GHANSAH

ASSISTANTS: ISAAC NYAMEKYE & ISAAC ODOOM

4TH REFEREE: MAXWELL HANSON

MATCH COMMISSIONER: JOSEPH YEBOAH ACHAMPONG

VENUE MEDIA OFFICER: SETH ACQUAYE

GFA CAMERAMAN:EMMANUEL LARTEY
  DATE: SUNDAY, MAY 30,2021

 

MATCH: BECHEM UNITED VS ELMINA SHARKS

VENUE: NANA FOSU GYEABOUR PARK

REFEREE: MUSAH MUBARIK

ASSISTANTS: PAUL ATIMAKA & GILBERT ADOM MENSAH

4TH REFEREE: EMMANUEL TAMPURI

MATCH COMMISSIONER: JOHN YAKUBU

VENUE MEDIA OFFICER: PRINCE AGYEMANG

GFA CAMERAMAN:MARK SASU
  DATE: FRIDAY, MAY 28, 2021

 

MATCH: KARELA UNITED VS GREAT OLYMPICS – LIVE ON STARTIMES

VENUE: CROSBY AWUAH MEMORIAL PARK

REFEREE: ABDUL LATIF ADAARI

ASSISTANTS: PATRICK PAPALA & KOFI NYARKO BAKAI

4TH REFEREE: ALI MUSAH

MATCH COMMISSIONER: JACOB AMEGATSEY

VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN APAKA QUAICOE