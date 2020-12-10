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Ghana Premier League Matchday 5 officials announced

By Vincent Ashitey
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The Ghana Premier League (GPL) returns this weekend with games scheduled for Friday to Sunday.

Match Officials for this weekend's Ghana Premier League matches have been announced.

Below are the Match Officials for GPL Week 5 matches:

1. DATE: FRIDAY, DECEMBER 11, 2020 – 6PM

MATCH: ASANTE KOTOKO VS LEGON CITIES (STARTIMES LIVE)

VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM

REFEREE: SELORM YAO BLESS

ASSISTANTS: COURAGE KUEDUFIA & ISAAC ASANTE

4TH REFEREE: PHLIP ATTA FORSON

MATCH COMMISSIONER: AUGUSTINE ASANTE

VENUE MEDIA OFFICER: DESMOND AMENU

 

2. DATE: SATURDAY, DECEMBER 12, 2020 – 3PM
MATCH: INTER ALLIES VS BECHEM UTD

VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM

REFEREE: JONES AKUBIEM

ASSISTANTS: EMMANUEL DOLANGANU

4TH REFEREE: RICHARD APPIAH

MATCH COMMISSIONER: ISAAC OSEI

VENUE MEDIA OFFICER: J.B YAKUBU

GFA CAMERAMAN: ELVIS MENSAH

READ ALSO: Ghana Premier League Matchday 4 officials announced

3. DATE: SATURDAY, DECEMBER 12, 2020 – 3PM
MATCH: EBUSUA DWARFS VS MEDEAMA (STARTIMES LIVE)

VENUE: CAPE COAST STADIUM

REFEREE: BISMARK APPIAH

ASSISTANTS: STEPHEN BALANGUENA & AUGUSTINE DAKURA SOGLO

4TH REFEREE: ERIC SEFA ANTWI

MATCH COMMISSIONER: MIKE AMEDIOR

VENUE MEDIA OFFICER: LUKEMAN AYINDE

 

4. DATE: SUNDAY, DECEMBER 13, 2020 – 3PM
MATCH: WAFA VS BEREKUM CHELSEA

VENUE: SOGAKOPE

REFEREE: JOSHUA SAMADZI

ASSISTANTS: ROLAND ADDY & ISAAC OPOKU ANTWI

4TH REFEREE: SELORM KPORMEGBE

MATCH COMMISSIONER: JOSEPH Y. ACHEAMPONG

VENUE MEDIA OFFICER: TILDA ACORLOR

GFA CAMERAMAN: ELVIS MENSAH

 

5. DATE: SUNDAY, DECEMBER 13, 2020 – 3PM
MATCH: ASHANTIGOLD VS ELMINA SHARKS

VENUE: OBUASI

REFEREE: EMMANUEL TAMPURI

ASSISTANTS: TIJANI MOHAMMED

4TH REFEREE: THOMAS NGINDIEYE

MATCH COMMISSIONER: JAMES ADJEI

VENUE MEDIA OFFICER: NUHU ADAMS

GFA CAMERAMAN: HERBERT SEMAKOR

 

6. DATE: SUNDAY, DECEMBER 13, 2020 – 3PM
MATCH: LIBERTY PROFESSIONALS VS GREAT OLYMPICS

VENUE: DANSOMAN

REFEREE: CHARLES BULU

ASSISTANTS: EMMANUEL DEI & MUMUNI FUSEINI

4TH REFEREE: ESO DOH MORRISON

MATCH COMMISSIONER: ANNAN LOMOTEY

VENUE MEDIA OFFICER: SETH ACQUAYE

GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED

 

7. DATE: SUNDAY, DECEMBER 13, 2020 – 3PM
MATCH: ADUANA STARS VS ELEVEN WONDERS

VENUE: DORMAA

REFEREE: JULIAN NUNOO

ASSISTANTS: KWASI BROBBEY & ATO YAWSON

4TH REFEREE: MAHAMA EWUNTOMA

MATCH COMMISSIONER: MARK KODUA

VENUE MEDIA OFFICER: VINCENT AMPAABENG

GFA CAMERAMAN: PAUL AGBENYA

 

8. DATE: SUNDAY, DECEMBER 13, 2020 – 3PM
MATCH: KARELA VS KING FAISAL (STARTIMES LIVE)

VENUE: ANYINASE CAM PARK

REFEREE: MAXWELL OWUSU

ASSISTANTS: ISAAC NYAMEKYE & PASCAL MAWUSI

4TH REFEREE: KENNY PADI

MATCH COMMISSIONER: C.M. ATSATSA

VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN APAKA

 

9. DATE: SUNDAY, DECEMBER 13, 2020 – 6PM
MATCH: HEARTS OF OAK VS DREAMS FC (STARTIMES LIVE)

VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM

REFEREE: ERIC OWUSU PREMPEH

ASSISTANTS: EMMANUEL ALLOU TERSON & GILBERT ADOM MENSAH

4TH REFEREE: MUSAH MUBARIK

MATCH COMMISSIONER: ODURO NYARKO

VENUE MEDIA OFFICER: RAYMOND ACKUMEY