Ghana Premier League Matchday 5 officials announced

The Ghana Premier League (GPL) returns this weekend with games scheduled for Friday to Sunday.
Match Officials for this weekend's Ghana Premier League matches have been announced.
Below are the Match Officials for GPL Week 5 matches:
1. DATE: FRIDAY, DECEMBER 11, 2020 – 6PM
MATCH: ASANTE KOTOKO VS LEGON CITIES (STARTIMES LIVE)
VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM
REFEREE: SELORM YAO BLESS
ASSISTANTS: COURAGE KUEDUFIA & ISAAC ASANTE
4TH REFEREE: PHLIP ATTA FORSON
MATCH COMMISSIONER: AUGUSTINE ASANTE
VENUE MEDIA OFFICER: DESMOND AMENU
2. DATE: SATURDAY, DECEMBER 12, 2020 – 3PM
MATCH: INTER ALLIES VS BECHEM UTD
VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM
REFEREE: JONES AKUBIEM
ASSISTANTS: EMMANUEL DOLANGANU
4TH REFEREE: RICHARD APPIAH
MATCH COMMISSIONER: ISAAC OSEI
VENUE MEDIA OFFICER: J.B YAKUBU
GFA CAMERAMAN: ELVIS MENSAH
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3. DATE: SATURDAY, DECEMBER 12, 2020 – 3PM
MATCH: EBUSUA DWARFS VS MEDEAMA (STARTIMES LIVE)
VENUE: CAPE COAST STADIUM
REFEREE: BISMARK APPIAH
ASSISTANTS: STEPHEN BALANGUENA & AUGUSTINE DAKURA SOGLO
4TH REFEREE: ERIC SEFA ANTWI
MATCH COMMISSIONER: MIKE AMEDIOR
VENUE MEDIA OFFICER: LUKEMAN AYINDE
4. DATE: SUNDAY, DECEMBER 13, 2020 – 3PM
MATCH: WAFA VS BEREKUM CHELSEA
VENUE: SOGAKOPE
REFEREE: JOSHUA SAMADZI
ASSISTANTS: ROLAND ADDY & ISAAC OPOKU ANTWI
4TH REFEREE: SELORM KPORMEGBE
MATCH COMMISSIONER: JOSEPH Y. ACHEAMPONG
VENUE MEDIA OFFICER: TILDA ACORLOR
GFA CAMERAMAN: ELVIS MENSAH
5. DATE: SUNDAY, DECEMBER 13, 2020 – 3PM
MATCH: ASHANTIGOLD VS ELMINA SHARKS
VENUE: OBUASI
REFEREE: EMMANUEL TAMPURI
ASSISTANTS: TIJANI MOHAMMED
4TH REFEREE: THOMAS NGINDIEYE
MATCH COMMISSIONER: JAMES ADJEI
VENUE MEDIA OFFICER: NUHU ADAMS
GFA CAMERAMAN: HERBERT SEMAKOR
6. DATE: SUNDAY, DECEMBER 13, 2020 – 3PM
MATCH: LIBERTY PROFESSIONALS VS GREAT OLYMPICS
VENUE: DANSOMAN
REFEREE: CHARLES BULU
ASSISTANTS: EMMANUEL DEI & MUMUNI FUSEINI
4TH REFEREE: ESO DOH MORRISON
MATCH COMMISSIONER: ANNAN LOMOTEY
VENUE MEDIA OFFICER: SETH ACQUAYE
GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED
7. DATE: SUNDAY, DECEMBER 13, 2020 – 3PM
MATCH: ADUANA STARS VS ELEVEN WONDERS
VENUE: DORMAA
REFEREE: JULIAN NUNOO
ASSISTANTS: KWASI BROBBEY & ATO YAWSON
4TH REFEREE: MAHAMA EWUNTOMA
MATCH COMMISSIONER: MARK KODUA
VENUE MEDIA OFFICER: VINCENT AMPAABENG
GFA CAMERAMAN: PAUL AGBENYA
8. DATE: SUNDAY, DECEMBER 13, 2020 – 3PM
MATCH: KARELA VS KING FAISAL (STARTIMES LIVE)
VENUE: ANYINASE CAM PARK
REFEREE: MAXWELL OWUSU
ASSISTANTS: ISAAC NYAMEKYE & PASCAL MAWUSI
4TH REFEREE: KENNY PADI
MATCH COMMISSIONER: C.M. ATSATSA
VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN APAKA
9. DATE: SUNDAY, DECEMBER 13, 2020 – 6PM
MATCH: HEARTS OF OAK VS DREAMS FC (STARTIMES LIVE)
VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM
REFEREE: ERIC OWUSU PREMPEH
ASSISTANTS: EMMANUEL ALLOU TERSON & GILBERT ADOM MENSAH
4TH REFEREE: MUSAH MUBARIK
MATCH COMMISSIONER: ODURO NYARKO
VENUE MEDIA OFFICER: RAYMOND ACKUMEY