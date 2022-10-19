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Pairings for 2022/23 MTN FA Cup preliminary round revealed

By Vincent Ashitey
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The Preliminary round matches of the 2022/23 MTN FA Cup competitors shall be performed from Tuesday, November 1-10, 2022.

This round of the competitors will see some fascinating native derbies as taking part golf equipment have been grouped into zones for the reside draw which was held on the GFA Secretariat on Tuesday, October 18, 2022.

The draw which commenced at 11am was attended by some taking part groups in addition to the media.

Below are the pairings for the Preliminary stage of the competitors:

GROUP A – B
NAME OF CLUB
INALEWALE CATHOLICS STARS FC VS SAMBA STARS
KASALGU ARROW HEADS FC VS KUMBUNG BINBIEM FC
STEADFAST FC VS TAMALE SOCCER ANGELS
SHEAGA A REAL TOWN FC VS STK STARS FC
     
GROUP C
WA UNITED FC VS MAANA FC
WA SUNTAA FC VS BIYARD 77 STARS FC
     
GROUP D
DEBIBI UNITED FC VS TECHIMAN XI WONDERS FC
BAFFOUR SOCCER ACADEMY VS YEJI MIST SC/REJOICE FC
UNITY FC VS WA POWER SC
KASSENA NAN-KANA UTD FC VS SUNYANI REFORMERS FC
BOFOAKWA TANO FC VS YOUNG APOSTLES
BRONG AHAFO UNITED FC VS TECHIMAN LIBERTY YOUTH
BEREKUM ARSENALS FC VS DUMESUA DELSANCO FC
WAMANAFO MIGHTY ROYALS FC VS NKORANZA WARRIORS
WA YAASIN JUNIORS FC VS DORMAA UNITY SC
     
GROUP E
PAC ACADEMY FC VS ASOKWA DEPORTIVO
FUTURE STARS FC VS ASEKEM FC
BENAB FC VS NEW EDUBIASE FC
NATIONS FC VS PACIFIC HEROES FC
SOCCER FOR SOULS FC VS KUMAWUMAN UNITED FC
PRO PLAYERS FC VS JAMERA SOCCER PROFESSIONALS FC
     
GROUP F
FIJAI SOCCER ACADEMY VS BASEKE HOLY STARS FC
NZEMA KOTOKO FC VS TARKWA BARCELONA FC
VILA AFRIQUE FC VS ADJOAFUMAN FC
SEFWI ALL STARS FC VS KKD STARS FC
     
GROUP G
BETENASE UTD FC VS SKYY FC
VENOMOUS VIPERS FC VS ELMINA SHARKS FC
CHEETAH FC VS SWEDRU ALL BLACKS FC
WAFA VS ALI ROYALS FC
KENPONG  ACADEMY FC VS GAP SOCCER ACADEMY
CAPE COAST MYSTERIOUS DWARFS VS SOCCER INTELLECTUALS FC
     
GROUP H
VISION FC VS BEST XI FC
TUDU MIGHTY JETS FC VS ACCRA ATHLECTIC FC
NA GOD FC VS ACCRA FIVE STARS SC
NEWTOWN YOUTH FC VS PRAMPRAM UNCLE ‘T’ UTD FC
GOLDEN KICK FC VS TEMA YOUTH FC
LIBERTY PROFESSIONALS FC VS NANIA FC
VALIDUS FC VS MSK ZILINA FC
ATTRAM DE-VISSER FC VS A5 RENCES FC
     
GROUP I
KRYSTAL PALACE ACADEMY VS REAL KPONG UNITED
KOFORIDUA SEMPER FI FC VS SUSUBRIBI SC
KOTOKU RUSH SC VS OKWAWU UNITED  FC
     
GROUP J
ADIDOME UNITY STARS FC VS AKATSI KICKERS FC
AKATSI ALL STARS VS VOLTA RANGERS FC
KPANDO HEART OF LIONS FC VS PORT CITY FC
AGBOGBA FC VS NADM FC