2020/21 Ghana Premier League Matchday 1 officials announced

The Match Officials for Matchweek 1 of the 2020/21 Ghana Premier League season have been appointed.
Below are Officials for Day 1 of the GPL:
DATE: SATURDAY 14TH NOVEMBER 2020 (STARTIMES LIVE)
MATCH: ADUANA STARS VRS HEARTS OF OAK
VENUE: DORMAA AHENKRO
REFEREE: ERIC SEFA ANTWI
ASSISTANTS: DAKURA SOGLO AUGUSTINE & THOMAS NGINDIEYE
4TH REFEREE: MAXWELL OWUSU
MATCH COMMISSIONER: PAUL AYAMBA
VENUE MEDIA OFFICER: VINCENT AMPAABENG
MATCH: LEGON CITIES VRS BEREKUM CHELSEA (STARTIMES LIVE)
VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM
REFEREE: ESO DOH MORRISON
ASSISTANTS: STEPHEN BALONGOULA & GILBERT ADOM MENSAH
4TH REFEREE: RUSTUM G. SENORGBE
MATCH COMMISSIONER: JAMES ADJEI
VENUE MEDIA OFFICER: DESMOND AMENU
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DATE: SUNDAY 15TH NOVEMBER 2020
MATCH: WAFA VRS KING FAISAL `
VENUE: WAFA PARK SOGAKOPE
REFEREE: JONES AKUBIEM
ASSISTANTS: ALEX OSAM & ISAAC ASANTE
4TH REFEREE: BISMARK APPIAH
MATCH COMMISSIONER: MICHAEL N. AYEH
VENUE MEDIA OFFICER: TILDA ACORLOR
GFA CAMERAMAN: BERNARD AGBODJA
DATE: SUNDAY 15TH NOVEMBER 2020
MATCH: MEDEAMA VRS GREAT OLYMPICS
VENUE: AKOON PARK TARKWA
REFEREE: ERIC O. PREMPEH
ASSISTANTS: EMML. DOLAGBANU & ISAAC O. ANTWI
4TH REFEREE: JOSHUA SAMADJI
MATCH COMMISSIONER: ABAIDOO MENSAH
VENUE MEDIA OFFICER: RICHARD BAFFOUR NKRUMAH
GFA CAMERAMAN: KOJO SASSAH
MATCH: ASHANTI GOLD VRS KARELA UNITED
VENUE: LEN CLAY OBUASI
REFEREE: GABRIEL O. ARHIN
ASSISTANTS: PATRICK PAPALA & MUMUNI FUSEINI
4TH REFEREE: MOHAMMED MISBAU
MATCH COMMISSIONER: AUGUSTINE ASANTE
VENUE MEDIA OFFICER: NUHU ADAMS
MATCH: DWARFS VRS ELMINA SHARKS
VENUE: CAPE COAST STADIUM
REFEREE: ABDUL LATIFF QADIR
ASSISTANTS: EMML. DEI & ISAAC NYAMEKYE
4TH REFEREE: WISEMAN GHANSAH
MATCH COMMISSIONER: FELIX ADJETEY SOWAH
VENUE MEDIA OFFICER: LUKEMAN AYINDE
GFA CAMERAMAN: GABRIEL BENTUM
MATCH: LIBERTY PROFESSIONAL VRS BECHEM UNITED
VENUE: DANSOMAN
REFEREE: EMML. TAMPURI
ASSISTANTS: PETER DAWSA & SULEMANA S. DEEN
4TH REFEREE: MUSAH MUBARIK
MATCH COMMISSIONER: S. ODURO NYARKO
VENUE MEDIA OFFICER: SETH ACQUAYE
GFA CAMERAMAN: HERBERT SEMAKOR
MATCH: ASANTE KOTOKO VRS ELEVEN WONDERS
VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM
REFEREE: JULIAN NUNOO
ASSISTANTS: ROLAND ADDY & PASCAL MAWUSI
4TH REFEREE: SELORM KPORMEGBE
MATCH COMMISSIONER: ANDREWS TAMAKLOE
VENUE MEDIA OFFICER: RAYMOND ACKUMEY
DATE: MONDAY 16TH NOVEMBER 2020 (STARTIMES LIVE)
MATCH: INTER ALLIES VRS DREAMS
VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM
REFEREE: BEN K. SEFAH
ASSISTANTS: ISAAC ODOOM & FREDERICK DANFUL
4TH REFEREE: KENNY PADI
MATCH COMMISSIONER: MIKE AMEDIOR
VENUE MEDIA OFFICER: FRED GYAN-MANTE