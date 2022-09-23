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betpawa Premier League matchday 3 officials announced, Yao Bless to officiate Hearts- Kotoko clash

By Vincent Ashitey
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Referee Selorm Yao Bless has been nominated to officiate the Super clash game between Asante Kotoko and Accra Hearts of Oak at the Baba Yara Stadium on Sunday.

Bless was the same man who handled the game between the two sides at the Accra Stadium last season which ended in a goalless draw.

After the game he won the admiration of many including the FA president, Kurt Okraku following his level of officiating.

During last season's game, referee Bless boldly gave Asante Kotoko an early penalty in the third minute of the game which was wasted by Kwame Opoku and later gave Hearts another which was also wasted.

After the game the FA president posted on his Facebook page "The match officials who did today's Super Clash have brought respect to the trade. Much respect and Kudos to the appointment Committee. Continuous investment in these officials will make them better and this is our vision", Okraku wrote.

Referee Bless is said to have the record of Most Matches officiated last season (14 games) and most penalties awarded (eight).
He will be assisted by Patrick Papala and Tijani Mohammed with Musah Mubarak expected to be the fourth referee.

Adam Mukaila will be the Match Commissioner while Nathaniel Gyasi has been nominated as the venue Media Officer.

Below are the Match Officials for Week 3:

MATCH: ACCRA LIONS VRS TAMALE CITY

VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM

REFEREE: DANIEL LARYEA

ASSISTANTS: KWESI BROBBEY AND GABRIEL BOATENG

4TH REFEREE: FOSTER BASTIOURS

MATCH COMMISSIONERS: WILLIAM GIDIGLO

VENUE MEDIA OFFICER: SENA RICHARDS

LIVE ON STARTIMES

DATE: SUNDAY, SEPTEMBER 25, 2022

MATCH: KOTOKU ROYALS VRS NSOATREMAN

VENUE: CAPE COAST STADIUM

REFEREE: SELORM KPORMEGBE

ASSISTANTS: ERIC NDEBUGRI AND BARNABAS AMENYO

4TH REFEREE: MAXWELL HANSON

MATCH COMMISSIONERS: CHRISTIAN ATSATSA

VENUE MEDIA OFFICER: LUKEMAN AYINDE

GFA CAMERAMAN: ISHMAEL ODARTEY MILLS DATE: SUNDAY, SEPTEMBER 25, 2022

MATCH: R.T.U. VRS LEGON CITIES

VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM, TAMALE

REFEREE: ESO DOH MORRISON

ASSISTANTS: PETER DAWSA AND ROBERT ADUKO SUNDAY

4TH REFEREE: HASSIM YAKUBU

MATCH COMMISSIONERS: AMOAKO WILLIAMS

VENUE MEDIA OFFICER: MUNTAKA MOHAMMED

GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED DATE: SUNDAY, SEPTEMBER 25, 2022

MATCH: ADUANA VRS SAMARTEX

VENUE: NANA AGYEMAN BADU PARK

REFEREE: ALFAA BA ADEY

ASSISTANTS: ISAAC ODOOM AND GEORGE OWUSU AMPONSAH

4TH REFEREE: MATHEW AYISU

MATCH COMMISSIONERS: ALHASSAN MOHAMMED

VENUE MEDIA OFFICER: VINCENT AMPAABENG

GFA CAMERAMAN: PAUL EGBENYA DATE: SATURDAY, SEPTEMBER 24, 2022

MATCH: GREAT OLYMPICS VRS KING FAISAL

VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM

REFEREE: JOSHUA SAMADJI

ASSISTANTS: KENNETH ARMOO AND SHERIFF KWEKU DUAH

4TH REFEREE: RUSTUM GAMELI SENORGBE

MATCH COMMISSIONERS: AWUDU DZANG

VENUE MEDIA OFFICER: SENA RICHARDS

LIVE ON STARTIMES DATE: SUNDAY, SEPTEMBER 25, 2022

MATCH: BIBIANI GOLDSTARS VRS BECHEM UNITED

VENUE: DUNS PARK, BIBIANI

REFEREE: MAALE IMGERDE IREME

ASSISTANTS: KOFI NYARKO BAKAI AND ADAM ALHAJI MUTTAWAKIL

4TH REFEREE: EMMANUEL ASARE DARKO

MATCH COMMISSIONERS: ALI PLATO

VENUE MEDIA OFFICER: SETH ADJEI

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY DATE: SUNDAY, SEPTEMBER 25, 2022

MATCH: KARELA VRS DREAMS

VENUE: CAM PARK, AIYINASE

REFEREE: JACOB ASSAFUAH

ASSISTANTS: JAMES OSAFO AND HENRY ESSEL BEDIAKO

4TH REFEREE: FRANKLIN AKUMATEY

MATCH COMMISSIONERS: MICHAEL FLETCHER

VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN APAKA QUAICOE

GFA CAMERAMAN: MATCH: ASANTE KOTOKO VRS HEARTS OF OAK

VENUE: BABA YARA STADIUM, KUMASI

REFEREE: SELORM YAO BLESS

ASSISTANTS: PATRICK PAPALA AND TIJANI MOHAMMED

4TH REFEREE: MUSAH MUBARAK

MATCH COMMISSIONERS: ADAM MUKAILA

VENUE MEDIA OFFICER: NATHANIEL GYASI

LIVE ON STARTIMES DATE: MONDAY, SEPTEMBER 26, 2022

MATCH: BEREKUM CHELSEA VRS MEDEAMA

VENUE: GOLDEN CITY PARK

REFEREE: ALBERT AZANTILOW

ASSISTANTS: HALILU ALHASSAN AND ABDULAI ABDUL SALAM

4TH REFEREE: AYAABA IBRAHIM

MATCH COMMISSIONERS: ANDREW DERY

VENUE MEDIA OFFICER: PRECIOUS SEMEVOH

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL OSEI

 