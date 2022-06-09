Ghana Premier League matchday 33 officials announced

The penultimate round of matches in the Ghana Premier League will be played on Sunday, June 12, 2022.
The Referees Committee of the Ghana Football Association has announced Match Officials for the Matchday 33 games.
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Below are the Match Officials:
No. REFEREES, VENUES & OTHER OFFICIALS
DATE: SUNDAY, JUNE 12, 2022
MATCH: GREAT OLYMPICS VS HEARTS OF OAK
VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM
REFEREE: CHARLES BULU
ASSISTANTS: PAUL ATIMAKA & HARUNA BAWA
Fourth REFEREE: RUSTUM GAMELI SENORGBE
MATCH COMMISSIONER: JACOB AMEGATSEY
VENUE MEDIA OFFICER: SENA RICHARDS
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DATE: SUNDAY, JUNE 12, 2022
MATCH: LEGON CITIES VS KARELA UNITED
VENUE: EL WAK STADIUM
REFEREE: ESO DOH MORRISON
ASSISTANTS: EMMANUEL DOLAGBANU & PETER DAWSA
Fourth REFEREE: EMMANUEL OTOO
MATCH COMMISSIONER: JOHN YAKUBU
VENUE MEDIA OFFICER: DESMOND
GFA CAMERAMAN: PAUL EGBENYA
DATE: SUNDAY, JUNE 12, 2022
MATCH: ADUANA SC VS GOLD STARS
VENUE: NANA AGYEMANG BADU PARK
REFEREE: MAXWELL OWUSU
ASSISTANTS: KOFI NYARKO BAKAI & HALILU ALHASSAN
Fourth REFEREE: ERIC SEFA ANTWI
MATCH COMMISSIONER: MIKE AMEDIOR
VENUE MEDIA OFFICER: VINCENT AMPAABENG
GFA CAMERAMAN: KWAKU KWANING
DATE: SUNDAY, JUNE 12, 2022
MATCH: RTU VS KING FAISAL
VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM
REFEREE: MAXWELL HANSON
ASSISTANTS: ALEX OSAM & JASPER ADENYO
Fourth REFEREE: BASHIRU DAUDA
MATCH COMMISSIONER: AWUDU DZANG
VENUE MEDIA OFFICER: MUNTAKA MOHAMMED
GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED
DATE: SUNDAY, JUNE 12, 2022
MATCH: WAFA VS ELEVEN WONDERS
VENUE: WAFA PARK
REFEREE: JONE AKUBIEM
ASSISTANTS: FREDERICK DANFUL & MIKAAL-IL FAUZAN
Fourth REFEREE: JOSEPH KWOFIE
MATCH COMMISSIONER: FELIX ADJETEY
VENUE MEDIA OFFICER: TILDA ACORLOR
GFA CAMERAMAN: ISAAC ARYEE
DATE: SUNDAY, JUNE 12, 2022
MATCH: BREKUM CHELSEA VS DREAMS FC
VENUE: GOLDEN CITY PARK
REFEREE: SELORM YAO BLESS
ASSISTANTS: STEPHEN BALANGUENA & COURAGE KUEDUFIA
Fourth REFEREE: GEORGE MAWULI VORMAWOR
MATCH COMMISSIONER: ALHASSAN MOHAMMED
VENUE MEDIA OFFICER: PRECIOUS SEMEVOH
GFA CAMERAMAN: ISHMAEL ODARTEY MILLS
DATE: SUNDAY, JUNE 12, 2022
MATCH: MEDEAMA SC VS ACCRA LIONS
VENUE: AKOON PARK
REFEREE: JOSHUA SAMEDJI
ASSISTANTS: ISAAC OPOKU ANTWI & PROSPER AVINOU
Fourth REFEREE: ERIC OWUSU PREMPEH
MATCH COMMISSIONER: ALHASSAN SEINI SEIDU
VENUE MEDIA OFFICER: RICHARD BAFFOUR NKRUMAH
GFA CAMERAMAN: GABRIEL FRIMPONG
DATE: SUNDAY, JUNE 12, 2022
MATCH: ASHANTI GOLD VS BECHEM UNITED
VENUE: LEN CLAY STADIUM
REFEREE: ADAARI ABDUL-LAATIF
ASSISTANTS: ISAAC ODOOM & SULEMAN SALAM DEEN
Fourth REFEREE: GABRIEL OPOKU ARHIN
MATCH COMMISSIONER: GABRIEL INKOOM
VENUE MEDIA OFFICER: NUHU ADAMS
GFA CAMERAMAN: ISAAC NYARKO
DATE: SUNDAY, JUNE 12, 2022 – 6PM
MATCH: ASANTE KOTOKO VS ELMINA SHARKS
VENUE: BABA YARA STADIUM
REFEREE: DANIEL LARYEA
ASSISTANTS: KWESI BROBBEY & PATRICK PAPALA
Fourth REFEREE: MARTIN AKUDZI
MATCH COMMISSIONER: JAMES ADJEI
VENUE MEDIA OFFICER: NATHANIEL GYASI
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