NDC elects national executives at Accra Sports Stadium today

Delegates of the National Democratic Congress (NDC) will today, Saturday, December 17, 2022, gather at the Accra sports stadium to elect national executives for the party.
Some of the positions that are up for grabs in the national contest are Chairman, Vice-Chairman, General Secretary, Deputy General Secretary, National Organiser and others.
For the National Chairman position, four stalwarts of the party would lock horns in that contest.
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They are the incumbent National Chairman, Samuel Ofosu Ampofo, the incumbent General Secretary, Johnson Asiedu Nketia; a former Greater Accra Regional Minister, Nii Armah Ashitey, and a former Deputy Minister of Works and Housing, Samuel Yaw Adusei.
Those who will slug it out for the General Secretary position, are the current Director of Elections, Elvis Afriyie Ankrah; a former Minister and MP for Ketu South, Fifi Fiavi Kwetey, and the incumbent Deputy General Secretary, Dr Peter Boamah Otokunor.
For the National Organiser position, four persons are contesting.
They are Joseph Yamin, Sidii Abubakar Musah, Solomon Yaw Nkansah and the incumbent, Joshua Hamidu Akamba.
Sammy Gyamfi goes unopposed as Communications officer.
Check below the list of candidates vying for various positions:
CHAIRMAN
SAMUEL YAW ADUSEI
JOHNSON ASEIDU NKETIA
SAMUEL OFOSU AMPOFO
NII ARMAH ASHIETEY
VICE CHAIRMAN
SHERIF ABDUL-NASIRU
ABANGA YAKUBU ALHASSAN
DR. SHERRY AYITTEY
SETH OFORI OHENE
AWUDU SOFO AZOURKA
ALHAJI AMADU B. SOROGHO
ALHAJI HABIBU ADRAMANI
EVELYN ENYONAM MENSAH
GENERAL SECRETARY
ELVIS AFRIYIE ANKRAH
FIFI FIAVI KWETEY
DR. PETER BOAMAH OTOKUNOR
DEPUTY GENERAL SECRETARY
FRANCIS LANME GURIBE
CATHERINE DEYNU
BARBARA SERWAA ASAMOAH
GBANDE FOYO MUSTAPHA
KWAME ZU
BRADI PAUL OPATA
EVANS AMOO
NATIONAL ORGANIZER
JOSHUA HAMIDU AKAMBA
HENRY OSEI AKOTO
MAHDI MOHAMMED GIBRILL
SIDII ABUBAKARI
SOLOMON YAW NKANSAH
CHIEF HAMILTON BINEY NIXON
JOSEPH YAMMIN
DEPUTY NATIONAL ORGANIZER
KOBBY BARLON
HABIB MOHAMMED TAHIRU
ELIKEM ERIC KEVIN KWAME KOTOKO
ALHAJI YAW KUNDOW
COMMUNICATION OFFICER
SAMMY GYAMFI
DEPUTY COMMUNICATION OFFICER
GODWIN AKO GUNN
ADONGO ATULE JACOB
MALIK BASINTALE
KWAKU BOAHEN ANTHONY
MOHAMMED NAZIRU
ZONGO CAUCUS CO-ORDINATOR-
ABASS ZULKARNAIN KAMBARI
HON. ALHAJI BABANLAMIE ABU SADAT
MAMAH MOHAMMED COLE YOUNGER
ABDUL-AZIZ MOHAMMED
YAKUBU MAHMUD MUDI
NEC MEMBERS
EPHRAIM NII TAN SACKEY
PEREZ FERNANDEZ ARMAH LARYEA
ISSAHAKU ISSAH ADEL
REV. IRENE SENA AGBLEKE
ABDULLAH FARRAKHAN ISHAQ
MALIK ADAMA
VICTORIA KUMA-MINTAH
EMMANUEL EWOENAM YAO ADZOME-DZOKANDA
CECILIA N. ASAGA
EBENEZER EFFAH HACKMAN
NAJAWA ALHAJI ISSAH
STEPHEN LADZEDO
ANITA ANNAN
RANSFORD CHATMAN VANNI-AMOAH
THOMAS AYISI KUMAH
WONDER VICTOR KUTOR
MOHAMMED MAMUDU
ARABA TAGOE
FAMOUS KWESI KUADUGAH