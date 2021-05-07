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Ghana Premier League matchday 23 officials announced

By Vincent Ashitey
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The Referees  Committee of the Ghana Football Association has appointed Match Officials for Matchweek 23 of the Ghana Premier League.

Below are the Officials for Week 23:

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No.  REFEREES, VENUES &OTHER OFFICIALS
1. DATE: SUNDAY, MAY 9, 2021

 

MATCH: INTER ALLIES VS ELMINA SHARKS

VENUE: THEATRE OF DREAMS, DAW

REFEREE: RUSTUM GAMELI SENORGBE

ASSISTANTS: RICHARD APPIAH & SINTIM MUSAH

4TH REFEREE: ABDUL-LATIF ADAARI

MATCH COMMISSIONER: FELIX ADJETEY SOWAH

VENUE MEDIA OFFICER: FREDERICK GYAN MANTE

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY
2. DATE: SATURDAY, MAY 8, 2021

 

MATCH: ASANTE KOTKO VS DREAMS FC – LIVE ON STARTIMES

VENUE: LEN CLAY SPORTS STADIUM

REFEREE: ANDREWS AWURISA

ASSISTANTS: EMMANUEL ALLOU TEBSON &GILBERT ADOM MENSAH

4TH REFEREE: SELORM YAO BLESS

MATCH COMMISSIONER: EUGENE AKORNOR

VENUE MEDIA OFFICER: NUHU ADAMS
3 DATE: SUNDAY, MAY 9, 2021

 

MATCH: ASHANTIGOLD VS ELEVEN WONDERS

VENUE: LEN CLAY SPORTS STADIUM

REFEREE: DANIEL LARYEA

ASSISTANTS: PAUL ATIMAKA & ALI TIMUAH BAAH

4TH REFEREE: JONES AKUBIEM

MATCH COMMISSIONER: ADJIRI BARNOR

VENUE MEDIA OFFICER: NUHU ADAMS

GFA CAMERAMAN: PAUL EGBENYA
4. DATE: FRIDAY, MAY 7, 2021

 

MATCH: WAFA VS GREAT OLYMPICS – LIVE ON STARTIMES

VENUE: RED BULL ARENA

REFEREE: BENJAMIN KWAME SEFAH

ASSISTANTS: ISAAC OPOKU ANTWI & FREDERICK DANFUL

4TH REFEREE: MAHAMA EWUNTOMAH

MATCH COMMISSIONER: ANDREW DERY

VENUE MEDIA OFFICER: TILDA ACORLOR
5. DATE: SUNDAY, MAY 9, 2021

 

MATCH: EBUSUA DWARFS VS LEGON CITIES

VENUE: CAPE COAST SPORTS STADIUM

REFEREE: ALFA BA-ADEY

ASSISTANTS: MUMUNI FUSEINI &ISAAC NYAMEKYE

4TH REFEREE: GEORGE MAWULI VORMAWOH

MATCH COMMISSIONER: JAMES MORNAH

VENUE MEDIA OFFICER: LUKEMAN AYINDE

GFA CAMERAMAN: KWAKU KWANING
6. DATE: SUNDAY, MAY 9, 2021 – 6PM

 

MATCH: HEARTS OF OAK VS KING FAISAL  - LIVE ON STARTIMES

VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM

REFEREE: MAALE IMGERDE IREME

ASSISTANTS: COURAGE KUEDUFIA & AUGUSTINE SOGLO DAKURAH

4TH REFEREE: ERIC SEFAH ANTWI

MATCH COMMISSIONER: MARK KODUA

VENUE MEDIA OFFICER: DESMOND WORLANYO
7.  DATE: SUNDAY, MAY 9, 2021

 

MATCH: LIBERTY PROFESSIONALS VS MEDEAMA

VENUE: SOGAKOPE

REFEREE: MUSAH MUBARIK

ASSISTANTS: MOHAMMED TIJANI & STEPHEN BALANGUENA

4TH REFEREE: BISMARK APPIAH

MATCH COMMISSIONER: JACOB AMEGATSEY

VENUE MEDIA OFFICER: SETH ACQUAYE

GFA CAMERAMAN: ISHMAEL MILLS ODARTEY
8. DATE: SUNDAY, MAY 9, 2021

 

MATCH: ADUANA SC VS BEREKUM CHELSEA – LIVE ON STARTIMES

VENUE: DORMAA

REFEREE: JACOB ADUNTERA

ASSISTANTS: EMMANUEL DOLAGBANU & PATRICK PAPALA

4TH REFEREE: EMMANUEL OTOO

MATCH COMMISSIONER: ALHASSAN SEINI SEIDU

VENUE MEDIA OFFICER: VINCENT AMPAABENG
9. DATE: SUNDAY, MAY 9, 2021

 

MATCH: KARELA UNITED VS BECHEM UNITED

VENUE: CROSBY AWUAH MEMORIAL PARK

REFEREE: SELORM KPORMEGBE

ASSISTANTS: ROLAND ADDY & THOMAS NGMINDIEYE

4TH REFEREE: MAXWELL OWUSU

MATCH COMMISSIONER: ALHASSAN MOHAMMED

VENUE MEDIA OFFICER: STPEHEN APAKA QUAICOE

GFA CAMERAMAN: HERBERT SEMAKOR