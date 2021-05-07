Ghana Premier League matchday 23 officials announced

The Referees Committee of the Ghana Football Association has appointed Match Officials for Matchweek 23 of the Ghana Premier League.
Below are the Officials for Week 23:
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|No.
|REFEREES, VENUES &OTHER OFFICIALS
|1.
|DATE: SUNDAY, MAY 9, 2021
MATCH: INTER ALLIES VS ELMINA SHARKS
VENUE: THEATRE OF DREAMS, DAW
REFEREE: RUSTUM GAMELI SENORGBE
ASSISTANTS: RICHARD APPIAH & SINTIM MUSAH
4TH REFEREE: ABDUL-LATIF ADAARI
MATCH COMMISSIONER: FELIX ADJETEY SOWAH
VENUE MEDIA OFFICER: FREDERICK GYAN MANTE
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY
|2.
|DATE: SATURDAY, MAY 8, 2021
MATCH: ASANTE KOTKO VS DREAMS FC – LIVE ON STARTIMES
VENUE: LEN CLAY SPORTS STADIUM
REFEREE: ANDREWS AWURISA
ASSISTANTS: EMMANUEL ALLOU TEBSON &GILBERT ADOM MENSAH
4TH REFEREE: SELORM YAO BLESS
MATCH COMMISSIONER: EUGENE AKORNOR
VENUE MEDIA OFFICER: NUHU ADAMS
|3
|DATE: SUNDAY, MAY 9, 2021
MATCH: ASHANTIGOLD VS ELEVEN WONDERS
VENUE: LEN CLAY SPORTS STADIUM
REFEREE: DANIEL LARYEA
ASSISTANTS: PAUL ATIMAKA & ALI TIMUAH BAAH
4TH REFEREE: JONES AKUBIEM
MATCH COMMISSIONER: ADJIRI BARNOR
VENUE MEDIA OFFICER: NUHU ADAMS
GFA CAMERAMAN: PAUL EGBENYA
|4.
|DATE: FRIDAY, MAY 7, 2021
MATCH: WAFA VS GREAT OLYMPICS – LIVE ON STARTIMES
VENUE: RED BULL ARENA
REFEREE: BENJAMIN KWAME SEFAH
ASSISTANTS: ISAAC OPOKU ANTWI & FREDERICK DANFUL
4TH REFEREE: MAHAMA EWUNTOMAH
MATCH COMMISSIONER: ANDREW DERY
VENUE MEDIA OFFICER: TILDA ACORLOR
|5.
|DATE: SUNDAY, MAY 9, 2021
MATCH: EBUSUA DWARFS VS LEGON CITIES
VENUE: CAPE COAST SPORTS STADIUM
REFEREE: ALFA BA-ADEY
ASSISTANTS: MUMUNI FUSEINI &ISAAC NYAMEKYE
4TH REFEREE: GEORGE MAWULI VORMAWOH
MATCH COMMISSIONER: JAMES MORNAH
VENUE MEDIA OFFICER: LUKEMAN AYINDE
GFA CAMERAMAN: KWAKU KWANING
|6.
|DATE: SUNDAY, MAY 9, 2021 – 6PM
MATCH: HEARTS OF OAK VS KING FAISAL - LIVE ON STARTIMES
VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM
REFEREE: MAALE IMGERDE IREME
ASSISTANTS: COURAGE KUEDUFIA & AUGUSTINE SOGLO DAKURAH
4TH REFEREE: ERIC SEFAH ANTWI
MATCH COMMISSIONER: MARK KODUA
VENUE MEDIA OFFICER: DESMOND WORLANYO
|7.
| DATE: SUNDAY, MAY 9, 2021
MATCH: LIBERTY PROFESSIONALS VS MEDEAMA
VENUE: SOGAKOPE
REFEREE: MUSAH MUBARIK
ASSISTANTS: MOHAMMED TIJANI & STEPHEN BALANGUENA
4TH REFEREE: BISMARK APPIAH
MATCH COMMISSIONER: JACOB AMEGATSEY
VENUE MEDIA OFFICER: SETH ACQUAYE
GFA CAMERAMAN: ISHMAEL MILLS ODARTEY
|8.
|DATE: SUNDAY, MAY 9, 2021
MATCH: ADUANA SC VS BEREKUM CHELSEA – LIVE ON STARTIMES
VENUE: DORMAA
REFEREE: JACOB ADUNTERA
ASSISTANTS: EMMANUEL DOLAGBANU & PATRICK PAPALA
4TH REFEREE: EMMANUEL OTOO
MATCH COMMISSIONER: ALHASSAN SEINI SEIDU
VENUE MEDIA OFFICER: VINCENT AMPAABENG
|9.
|DATE: SUNDAY, MAY 9, 2021
MATCH: KARELA UNITED VS BECHEM UNITED
VENUE: CROSBY AWUAH MEMORIAL PARK
REFEREE: SELORM KPORMEGBE
ASSISTANTS: ROLAND ADDY & THOMAS NGMINDIEYE
4TH REFEREE: MAXWELL OWUSU
MATCH COMMISSIONER: ALHASSAN MOHAMMED
VENUE MEDIA OFFICER: STPEHEN APAKA QUAICOE
GFA CAMERAMAN: HERBERT SEMAKOR