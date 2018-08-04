Check out the full list of nominees for 2018 Adonko RTP Awards

Big Events Ghana, organisers of the prestigious Radio And Television Personality, RTP awards officially unveil the 8th edition of the
Adonko RTP Awards nominees in Accra today.
The nominations unveiling event was held at Holiday Inn Hotel Airport Accra on August 3, 2018.
It will be recalled that in June 2018, the organisers of the prestigious RTP awards called for filling in of nominations from active and consistent Radio and Television stations and personalities from across the 10 regions of Ghana.
The review year for consideration for nomination for this year’s RTP Awards is May 2017 to June 2018.
See the full list below
RTP PERSONALITY OF THE YEAR 2017-2018
NANA ABA
STACY AMOATENG – PLATINUM NETWORK
NANA YAW SARFO – VISION 1 FM
PATRICK OSEI AGYEMAN (SONGO) – ADOM TV
BERNARD AVLE – CITI FM
MEDIA GROUP OF THE YEAR 2017-2018
MULTIMEDIA GROUP
DESPITE MEDIA GROUP
ANGEL MEDIA GROUP
EIB NETWORK
MEDIA GENERAL GROUP
RTP HONORARIES OF THE YEAR 2018
1 DR. OFORI SARPONG – OWNER OF OKAY FM AND UTV
MR. FRANCIS KWABENA POKU (AFRO) – OWNER OF HOT FM (ACCRA) AND FOX FM (KUMASI)
RADIO STATION OF THE YEAR 2017-2018
ADOM FM
PEACE FM
STARR FM
CITI FM
ANGEL FM (ASHANTI REGION)
JOY FM
RADIO PROGRAM OF THE YEAR 2017-2018
SUPER MORNING SHOW – JOY FM
STARR CHART – STARR FM
ANGEL SPORTS – ANGEL FM (ASHANTI REGION)
GHANA BEYE YIE – VISION 1 FM
STARR DRIVE – STARR FM
BEST RADIO PERSONALITY GREATER ACCRA REGION 2017-2018
FRANCIS ABBAN – STARR FM
AGYEMANG PREMPEH – POWER FM
BERNARD AVLE – CITI FM
AFIA POKUAA – ADOM FM
NANA YAW SARFO – VISION 1 FM
KWAME NKRUMAH TIKESIE — OKAY FM
WINSTON AMOAH – 3FM
BEST RADIO PERSONALITY ASHANTI REGION 2017-2018
BRIGHT KANKAM BOADU – NHYIRA FM
OMANHENE
KWAME TANKO – ANGEL FM
IKE DE UNPREDICTABLE– ABUSUA FM
MICHAEL DARKO (SUMMER) – ANGEL FM
EBENEZER NANA YAW DONKOR (NYDJ) – YFM (KUMASI)
JOE LAKAR – KESSBEN FM
BEST RADIO PERSONALITY EASTERN REGION 2017-2018
KWAKU DAWURO – KINGDOM FM
DR PREKESE – BRYT FM
JUSTINA – OBOUBA FM
PAPA ATTITUDE – RITE FM
CELESTINE – RITE FM
BEST RADIO PERSONALITY NORTHERN SECTOR OF GHANA 2017-2018
KWESI GYESI – FILLA FM
YARO ISHMAIL – MIGHT FM
SEY
ASPERILLA
ANAAKAA
AZIZ IBRAHIM – A1 RADIO
BEST RADIO PERSONALITY CENTRAL REGION 2017-2018
ADU GYAMFI MARFO – OSAGYEFO FM
KWAME DAPAA ASARE – OKOKROKO FM
NAK
SIR WALKER – NKWA FM
CONSCIOUS QUEEN– PINK FM
QUEEN MABEL – CAPE FM
NANA
BEST RADIO PERSONALITY VOLTA REGION 2017-2018
BELINDA BREDZEI – KUUL FM
EBEN DEGON – KUUL FM
KOFI AWOONOR – LORLORNYO FM
BRIGHT ELLIS – GLOBAL FM
FRANK FOLEY – HERITAGE FM
ISRAEL ABOTSIVIA – KEKELI RADIO
KWABENA
BEST RADIO PERSONALITY WESTERN REGION 2017-2018
KOJO BRUCE– SKYY POWER FM
KWAME BOAKYI – KYZZ FM
PAA KWESI SIMPSON – CONNECT FM
YOOFI EYESON – SPICE FM
ROSLYN GYANE – EMPIRE FM
MAAME ESI SENUA – RADIO MAX
KWAME BOAKYI – KYZZ FM
BEST RADIO PERSONALITY BRONG AHAFO REGION 2017-2018
DJ QUEST – ARK FM
IKE FRIMPONG – SKY FM
ALHAJI ALHASSAN YAHAYA– ARK FM
NANA YAW NKETIAH – GIFT FM
AKOSUA AFRIYIE – ARK FM
AUDREY AKOSUA
RADIO MORNING SHOW HOST OF THE YEAR 2017-2018
FRANCIS ABBAN – STARR FM
BERNARD AVLE – CITI FM
ANDY DOSTY – HITZ FM
DANIEL DADZIE – JOY FM
KWASI ABOAGYIE – NEAT FM
RADIO MORNING SHOW OF THE YEAR 2017-2018
KOKROKOO – PEACE FM
MORNING STARR – STAR FM
CITI BREAKFAST SHOW – CITI FM
SUPER MORNING SHOW – JOY FM
DAYBREAK HITZ – HITZ FM
SPORTS SHOW HOST OF THE YEAR 2017–2018
NANA DARKWA GYASI – RADIO GOLD
DAN KWAKU YEBOAH – PEACE FM
BENEDICT OWUSU – JOY FM
MICHAEL DARKO (SUMMER) – ANGEL FM (ASHANTI REGION)
BRIGHT KANKAM BOADU – NHYIRA FM (ASHANTI REGION)
GEORGE ADDO JUNIOR – JOY FM/HITZ FM
RADIO SPORTS PROGRAM OF THE YEAR 2017-2018
STARR SPORTS – STARR FM
ANGEL SPORTS – ANGEL FM (ASHANTI REGION)
PEACE POWER SPORTS – PEACE FM
ASEMPA SPORTS – ASEMPA FM
NHYIRA SPORTS – NHYIRA FM (ASHANTI REGION)
POWER SPORTS – POWER FM
RADIO NEWSCASTER OF THE YEAR (LOCAL LANGUAGE) 2017-2018
BONOHENE BAFFOUR AWUAH – KASAPA FM
AFIA POKUAA– ADOM FM
OHENE NANA KWAME AMOH – PEACE FM
KWADWO DICKSON – PEACE FM
AKOSUA AGO ABOAGYIE – PEACE FM
KOFI ADOMA NWANWANI – ADOM FM
RADIO NEWSCASTER OF THE YEAR (ENGLISH LANGUAGE) 2017-2018
NAA
BERNICE ABU BAIDDOO — JOY FM
EMEFA APAWU – JOY FM
ATIEWIN
KWAKU OBENG AGYEI – STARR FM
EVANS MENSAH – JOY FM
RADIO NEWS PROGRAM OF THE YEAR 2017-2018
MIDDAY NEWS ON PEACE – PEACE FM
3. STARR NEWS TODAY – STARR FM
TOP STORY – JOY FM
KASIEBO IS TASTY – ADOM FM
RADIO LATE AFTERNOON SHOW HOST OF THE YEAR 2017-2018
AGYEMANG PREMPEH – POWER FM
GIOVANNI CALEB – STARR FM
3.
ANTOINE MENSAH – LIVE FM
ABEIKU SANTANA – OKAY FM
MICKY DARLING – PEACE FM
RADIO ENTERTAINMENT TALK SHOW HOST 2017-2018
KWASI ABOAGYE – PEACE FM
AUSTIN WOOD – ABUSUA FM
AGYEMANG PREMPEH – POWER FM
KWAME ADJETIA (AK) — NEAT FM
CHRISTIAN AGYEI FRIMPONG – ONUA FM
SAMMY FLEX – ZYLOFON FM
RADIO DJ OF THE YEAR 2017-2018
DJ CHAKKA – POWER FM
DJ
DJ MIC SMITH – YFM
DJ SLIM – YFM (ASHANTI REGION)
MR.
VISION DJ – YFM
RADIO FEMALE PRESENTER OF THE YEAR 2017-2018
MIRIAM OSEI AGYEMANG – 3FM
2. AKUMAA MAMA ZIMBI – ADOM FM
AFIA POKUAA – ADOM FM
JOSELYN DUMAS – JOY FM
OHEMAA KENTE – ANGEL FM (ASHANTI REGION)
AKOSUA AGOR ABOAGYE – PEACE FM/OKAY FM
RADIO DEV’T SHOW HOST OF THE YEAR 2017-2018
JOHNNY HUGHES – 3FM
NYANSA BOAKWAH – HAPPY FM
NANA YAA KONADU – PEACE FM
AKUMAA MAMA ZIMBI– ADOM FM
BRIGHT ASEMPA – ONUA FM
RADIO MID-MORNING SHOW HOST OF THE YEAR 2017-2018
NANA YAW SARFO – VISION 1 FM
KOFI OTCHERE DARKO (KOD) – STARR FM
MIRIAM OSEI AGYEMANG – 3FM
KOFI KUM BILSON– PEACE FM
ALEX AYENSU BAAH (OKYEAME) – RADIO GOLD
KOJO ADJEI ABOAKYI – BEACH FM (WESTERN REGION)
RADIO REGGAE SHOW HOST OF THE YEAR 2017-2018
AFRICAN CHILD – LUV FM/NHYIRA FM
CONSCIOUS QUEEN – PINK FM
DORIS LOMO – RADIO GOLD
KING
RADIO GOSPEL SHOW HOST OF THE YEAR 2017-2018
OB NARTEY – VISION 1 FM
FRANK KWABENA OWUSU (FRANKY5) – HITZ FM
KOJO OPPONG ADJEI – SUNNY FM
JESHURUN OKYERE – LIVE FM
KWAMINA IDAN– ADOM FM
AGYENIM BOATENG – KASAPA FM