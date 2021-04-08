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Ghana Premier League matchday 19 officials announced

By Vincent Ashitey
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The match officials for Matchweek 19 of the 2020/21 Ghana Premier League season have been appointed.

Below are the Match Officials for this weekend’s matches:

1. DATE: FRIDAY, APRIL 9, 2021 – LIVE ON STAR TIMES

 

MATCH: EBUSUA DWARFS VS ELEVEN WONDERS

VENUE: CAPE COAST STADIUM

REFEREE: BENJAMIN K. SEFA

ASSISTANTS: SINTIM MUSAH & RICHARD APPIAH

4TH REFEREE: BIAMARK APPIAH

MATC H COMMISSIONER: THOMAS NUNOO

VENUE MEDIA OFFICER: LUKEMAN AYINDE

CLUB SAFETY & SECURITY OFFICER: KWETE QUAYNOR

 
2. DATE: SATURDAY, APRIL 10, 2021 – LIVE ON STAR TIMES

 

MATCH: ASHANTIGOLD VS HEARTS OF OAK

VENUE: LEN CLAY STADIUM, OBUASI

REFEREE: GABRIEL OPOKU ARHIN

ASSISTANTS: PETER DAWSA & GILBERT ADOM MENSAH

4TH REFEREE: GEORGE MAWULI VORMAWOR

MATCH COMMISSIONER: JAMES MORNAH

VENUE MEDIA OFFICER: NUHU ADAMS

CLUB SAFETY & SECURITY OFFICER: SETH BOAKYE AGYEMAN

 
3. DATE: SUNDAY, APRIL 11, 2021

 

MATCH: LEGON CITIES VS ACCRA GREAT OLYMPICS

VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM

REFEREE: SELORM KPORMEGBE

ASSISTANTS: PATRICK PAPALA AND STEPHEN BALANGUENA

4TH REFEREE: Selorm Yao Bless

MATCH COMMISSIONER: ARCHIBOLD ANNAN LOMOTEY

VENUE MEDIA OFFICER: DESMOND WORLANYO

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL OSEI

CLUB SAFETY & SECURITY OFFICER: NANA KWADWO

 
4. DATE: SUNDAY, APRIL 11, 2021

 

MATCH: INTER ALLIES VS KARELA

VENUE: THEATRE OF DREAMS, DAWU

REFEREE: EMMANUEL OTOO

ASSISTANTS: PAUL ATIMAKA AND ISAAC OPOKU ANTWI

4TH REFEREE: OBED DANQUAH

MATCH COMMISSIONER: MARK KODUA YEBOAH

VENUE MEDIA OFFICER: FREDERICK GYAN MANTE

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY

CLUB SAFETY & SECURITY OFFICER: PATRICK MARTEY BOYE

 
5. DATE: SUNDAY, APRIL 11, 2021

 

MATCH: WAFA VS BECHEM

VENUE: SOGAKOPE

REFEREE: ERIC SEFA ANTWI

ASSISTANTS: EMMANUEL ALLOU TEBSON AND MUMUNI FUSEINI

4TH REFEREE: WISEMAN GHANSAH

MATCH COMMISSIONER: GABRIEL T. INKOOM

VENUE MEDIA OFFICER: TILDA ACORLOR

GFA CAMERAMAN: ELVIS MENSAH

CLUB SAFETY & SECURITY OFFICER: EDWARD OWUSU SEFA

 
6. DATE: SUNDAY, APRIL 11, 2021

 

MATCH: MEDEAMA VS DREAMS

VENUE: AKOON PARK, TARKWA

REFEREE: ALFAA BA-ADEY

ASSISTANTS: EMMANUEL DOLAGBANU  AND THOMAS NGINDIEYE

4TH REFEREE: JOSHUA SAMADJI

MATCH COMMISSIONER: EUGENE ADDO AKORNOR

VENUE MEDIA OFFICER: RICHARD BAFFOUR NKRUMAH

GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED

CLUB SAFETY & SECURITY OFFICER: VINCENT DANQUAH

 
7. DATE: SATURDAY, APRIL 11, 2021

 

MATCH: LIBERTY PROFESSIONALS VS ELMINA SHARKS

VENUE: CARL REINDORF PARK, DANSOMAN

REFEREE: JONES AKUBIEM

ASSISTANTS: COURAGE KUEDUFIA AND ISAAC NYAMEKYE

4TH REFEREE: AKUDZI MARTINS

MATCH COMMISSIONER: NANA OPARE AKUFO

VENUE MEDIA OFFICER: SETH ACQUAYE

GFA CAMERAMAN: BERNARD AGBODZA

CLUB SAFETY & SECURITY OFFICER: JOSHUA NELSON

 
8. DATE: SUNDAY, APRIL 11, 2021

 

MATCH: ADUANA STARS VS KING FAISAL

VENUE: NANA AGYEMAN BADU I PARK, DORMAA

REFEREE: PATRICK OKYERE

ASSISTANTS: KWESI BROBBEY AND ROLAND ADDY

4TH REFEREE: ADAARI ABDUL LATIF

MATCH COMMISSIONER: STEPHEN KPEN

VENUE MEDIA OFFICER: VINCENT AMPAABENG

GFA CAMERAMAN: HERBERT SEMAKOR

CLUB SAFETY & SECURITY OFFICER: ISAAC W. KOOMSON
9. DATE: SUNDAY, APRIL 11, 2021 – LIVE ON STARTIMES

 

MATCH: ASANTE KOTOKO VS CHELSEA

VENUE: LEN CLAY STADIUM, OBUASI

REFEREE: KENNY PADI

ASSISTANTS: TIJANI MOHAMMED AND FREDERICK DANFUL

4TH REFEREE: JULIAN NUNOO

MATCH COMMISSIONER: CHRISTIAN ATSATSA

VENUE MEDIA OFFICER: NUHU ADAMS

CLUB SAFETY & SECURITY OFFICER: MICHAEL WAYO