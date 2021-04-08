Ghana Premier League matchday 19 officials announced

The match officials for Matchweek 19 of the 2020/21 Ghana Premier League season have been appointed.
Below are the Match Officials for this weekend’s matches:
|1.
|DATE: FRIDAY, APRIL 9, 2021 – LIVE ON STAR TIMES
MATCH: EBUSUA DWARFS VS ELEVEN WONDERS
VENUE: CAPE COAST STADIUM
REFEREE: BENJAMIN K. SEFA
ASSISTANTS: SINTIM MUSAH & RICHARD APPIAH
4TH REFEREE: BIAMARK APPIAH
MATC H COMMISSIONER: THOMAS NUNOO
VENUE MEDIA OFFICER: LUKEMAN AYINDE
CLUB SAFETY & SECURITY OFFICER: KWETE QUAYNOR
|2.
|DATE: SATURDAY, APRIL 10, 2021 – LIVE ON STAR TIMES
MATCH: ASHANTIGOLD VS HEARTS OF OAK
VENUE: LEN CLAY STADIUM, OBUASI
REFEREE: GABRIEL OPOKU ARHIN
ASSISTANTS: PETER DAWSA & GILBERT ADOM MENSAH
4TH REFEREE: GEORGE MAWULI VORMAWOR
MATCH COMMISSIONER: JAMES MORNAH
VENUE MEDIA OFFICER: NUHU ADAMS
CLUB SAFETY & SECURITY OFFICER: SETH BOAKYE AGYEMAN
|3.
|DATE: SUNDAY, APRIL 11, 2021
MATCH: LEGON CITIES VS ACCRA GREAT OLYMPICS
VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM
REFEREE: SELORM KPORMEGBE
ASSISTANTS: PATRICK PAPALA AND STEPHEN BALANGUENA
4TH REFEREE: Selorm Yao Bless
MATCH COMMISSIONER: ARCHIBOLD ANNAN LOMOTEY
VENUE MEDIA OFFICER: DESMOND WORLANYO
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL OSEI
CLUB SAFETY & SECURITY OFFICER: NANA KWADWO
|4.
|DATE: SUNDAY, APRIL 11, 2021
MATCH: INTER ALLIES VS KARELA
VENUE: THEATRE OF DREAMS, DAWU
REFEREE: EMMANUEL OTOO
ASSISTANTS: PAUL ATIMAKA AND ISAAC OPOKU ANTWI
4TH REFEREE: OBED DANQUAH
MATCH COMMISSIONER: MARK KODUA YEBOAH
VENUE MEDIA OFFICER: FREDERICK GYAN MANTE
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY
CLUB SAFETY & SECURITY OFFICER: PATRICK MARTEY BOYE
|5.
|DATE: SUNDAY, APRIL 11, 2021
MATCH: WAFA VS BECHEM
VENUE: SOGAKOPE
REFEREE: ERIC SEFA ANTWI
ASSISTANTS: EMMANUEL ALLOU TEBSON AND MUMUNI FUSEINI
4TH REFEREE: WISEMAN GHANSAH
MATCH COMMISSIONER: GABRIEL T. INKOOM
VENUE MEDIA OFFICER: TILDA ACORLOR
GFA CAMERAMAN: ELVIS MENSAH
CLUB SAFETY & SECURITY OFFICER: EDWARD OWUSU SEFA
|6.
|DATE: SUNDAY, APRIL 11, 2021
MATCH: MEDEAMA VS DREAMS
VENUE: AKOON PARK, TARKWA
REFEREE: ALFAA BA-ADEY
ASSISTANTS: EMMANUEL DOLAGBANU AND THOMAS NGINDIEYE
4TH REFEREE: JOSHUA SAMADJI
MATCH COMMISSIONER: EUGENE ADDO AKORNOR
VENUE MEDIA OFFICER: RICHARD BAFFOUR NKRUMAH
GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED
CLUB SAFETY & SECURITY OFFICER: VINCENT DANQUAH
|7.
|DATE: SATURDAY, APRIL 11, 2021
MATCH: LIBERTY PROFESSIONALS VS ELMINA SHARKS
VENUE: CARL REINDORF PARK, DANSOMAN
REFEREE: JONES AKUBIEM
ASSISTANTS: COURAGE KUEDUFIA AND ISAAC NYAMEKYE
4TH REFEREE: AKUDZI MARTINS
MATCH COMMISSIONER: NANA OPARE AKUFO
VENUE MEDIA OFFICER: SETH ACQUAYE
GFA CAMERAMAN: BERNARD AGBODZA
CLUB SAFETY & SECURITY OFFICER: JOSHUA NELSON
|8.
|DATE: SUNDAY, APRIL 11, 2021
MATCH: ADUANA STARS VS KING FAISAL
VENUE: NANA AGYEMAN BADU I PARK, DORMAA
REFEREE: PATRICK OKYERE
ASSISTANTS: KWESI BROBBEY AND ROLAND ADDY
4TH REFEREE: ADAARI ABDUL LATIF
MATCH COMMISSIONER: STEPHEN KPEN
VENUE MEDIA OFFICER: VINCENT AMPAABENG
GFA CAMERAMAN: HERBERT SEMAKOR
CLUB SAFETY & SECURITY OFFICER: ISAAC W. KOOMSON
|9.
|DATE: SUNDAY, APRIL 11, 2021 – LIVE ON STARTIMES
MATCH: ASANTE KOTOKO VS CHELSEA
VENUE: LEN CLAY STADIUM, OBUASI
REFEREE: KENNY PADI
ASSISTANTS: TIJANI MOHAMMED AND FREDERICK DANFUL
4TH REFEREE: JULIAN NUNOO
MATCH COMMISSIONER: CHRISTIAN ATSATSA
VENUE MEDIA OFFICER: NUHU ADAMS
CLUB SAFETY & SECURITY OFFICER: MICHAEL WAYO