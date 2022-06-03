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Ghana Premier League matchday 32 officials announced

By Vincent Ashitey
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The Referees Committee of the Ghana Football Association has introduced Match Officials for Matchweek 32 of the Ghana Premier League.

Below are the Match Officials:

  DATE: SUNDAY, JUNE 5, 2022

MATCH: ELEVEN WONDERS VRS LEGON CITIES

VENUE: OHENE AMEYAW PARK

REFEREE: MUSAH MUBARIK

ASSISTANTS: HALILU ALHASSAN AND MUMUNI FUSEINI

4TH REFREEE: ALFAA BA ADEY

MATCH COMMISSIONER: CHARLES DARKWA

VENUE MEDIA OFFICER: OBED ANANE FRIMPONG

GFA CAMERAMAN:  LORD YEBOAH

 
  DATE: SUNDAY, JUNE 5, 2022

MATCH: BECHEM UNITED VRS ADUANA

VENUE: NANA FOSU GYEABOUR PARK

REFEREE: MAHAMA EWUNTAMA

ASSISTANTS: EMMANUEL ARKAIFIE AND ALHASSAN ABDUL RAUF

4TH REFREEE: ABDUL LATIFF QADIR

MATCH COMMISSIONER: ANDREWS DERY

VENUE MEDIA OFFICER: PRINCE AGYEMANG

LIVE ON STARTIMES

 
  DATE: SUNDAY, JUNE 5, 2022

MATCH: DREAMS VRS ASHANTI GOLD

VENUE: THEATRE OF DREAMS

REFEREE: JONES AKUBIEM

ASSISTANTS:  FRANCIS BONDZIE ARTHUR AND MIKAAL IL FAUZAN

4TH REFREEE: MAALE IMGERDE IREME

MATCH COMMISSIONER: EUGENE AKORNOR

VENUE MEDIA OFFICER: DELALI PHRANK AWUTEY

GFA CAMERAMAN:

DATE: SUNDAY, JUNE 5, 2022

MATCH: BIBIANI GOLDSTARS VRS WAFA

VENUE: DUNS PARK

REFEREE: EMMANUEL OTOO

ASSISTANTS: RICHARD APPIAH AND DAVID ADDICO

4TH REFREEE: FRANKLIN AKUMATEY

MATCH COMMISSIONER: JOSEPH YEBOAH AVHEAMPONG

VENUE MEDIA OFFICER: SETH ADJEI

GFA CAMERAMAN: KWAKU KWANING

 
  DATE: SUNDAY, JUNE 5, 2022

MATCH: KING FAISAL VRS HEARTS OF OAK

VENUE: BABA YARA STADIUM

REFEREE: GEORGE MAWULI VORMAWOR

ASSISTANTS: PATRICK PAPALA AND ALI TIMUAH BAAH

4TH REFREEE: IMORO OSMAN

MATCH COMMISSIONER: SAMUEL GYASI

VENUE MEDIA OFFICER: OBED ACHEAMPONG

LIVE ON STARTIMES

 
  DATE: SUNDAY, JUNE 5, 2022

MATCH: ELMINA SHARKS VRS MEDEAMA

VENUE:NDUOM STADIUM

REFEREE: ERIC OWUSU

ASSISTANTS: ATO YAWSON AND COURAGE KUEDUFIE

4TH REFREEE: MAXWELL HANSON

MATCH COMMISSIONER: WILLIAM LANTE QUAYE

VENUE MEDIA OFFICER: JONTHAN NELSON ACKON

GFA CAMERAMAN: ISHAMAEL ODARTEY MILLS

DATE: SUNDAY, JUNE 5, 2022

MATCH: GREAT OLYMPICS VRS KOTOKO

VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM

REFEREE: JOSEPH KWOFIE

ASSISTANTS: ISAAC ASANTE AND KENNETH ARMOO

4TH REFREEE: ALI MUSAH

MATCH COMMISSIONER: ADAM MAKAILA

VENUE MEDIA OFFICER: SENA RICHARDS

LIVE ON STARTIMES

 
  DATE: SUNDAY, JUNE 5, 2022

MATCH: KARELA VRS R.T.U.

VENUE:  CAM PARK

REFEREE: JULIAN NUNOO

ASSISTANTS: ROLAND ADDY AND ALEX OSMAN

4TH REFREEE: JACO ADUNTERA

MATCH COMMISSIONER: MOSES ABAIDOO MENSAH

VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN APAKA QUAICOE

GFA CAMERAMAN: LORD YEBOAH

 
  DATE: SATURDAY, JUNE 4, 2022

MATCH: ACCRA LIONS VRS BEREKUM CHELSEA

VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM

REFEREE: RUSTUM GAMELI SENORGBE

ASSISTANTS: BAWA HARUNA AND ERIC NDEBUGRI

4TH REFREEE: EMMANUEL QUANSAH

MATCH COMMISSIONER: ANDREWS TAMAKLOE

VENUE MEDIA OFFICER: SENA RICHARDS

LIVE ON STARTIMES