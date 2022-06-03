Ghana Premier League matchday 32 officials announced

The Referees Committee of the Ghana Football Association has introduced Match Officials for Matchweek 32 of the Ghana Premier League.
Below are the Match Officials:
|DATE: SUNDAY, JUNE 5, 2022
MATCH: ELEVEN WONDERS VRS LEGON CITIES
VENUE: OHENE AMEYAW PARK
REFEREE: MUSAH MUBARIK
ASSISTANTS: HALILU ALHASSAN AND MUMUNI FUSEINI
4TH REFREEE: ALFAA BA ADEY
MATCH COMMISSIONER: CHARLES DARKWA
VENUE MEDIA OFFICER: OBED ANANE FRIMPONG
GFA CAMERAMAN: LORD YEBOAH
|DATE: SUNDAY, JUNE 5, 2022
MATCH: BECHEM UNITED VRS ADUANA
VENUE: NANA FOSU GYEABOUR PARK
REFEREE: MAHAMA EWUNTAMA
ASSISTANTS: EMMANUEL ARKAIFIE AND ALHASSAN ABDUL RAUF
4TH REFREEE: ABDUL LATIFF QADIR
MATCH COMMISSIONER: ANDREWS DERY
VENUE MEDIA OFFICER: PRINCE AGYEMANG
LIVE ON STARTIMES
|DATE: SUNDAY, JUNE 5, 2022
MATCH: DREAMS VRS ASHANTI GOLD
VENUE: THEATRE OF DREAMS
REFEREE: JONES AKUBIEM
ASSISTANTS: FRANCIS BONDZIE ARTHUR AND MIKAAL IL FAUZAN
4TH REFREEE: MAALE IMGERDE IREME
MATCH COMMISSIONER: EUGENE AKORNOR
VENUE MEDIA OFFICER: DELALI PHRANK AWUTEY
GFA CAMERAMAN:
DATE: SUNDAY, JUNE 5, 2022
MATCH: BIBIANI GOLDSTARS VRS WAFA
VENUE: DUNS PARK
REFEREE: EMMANUEL OTOO
ASSISTANTS: RICHARD APPIAH AND DAVID ADDICO
4TH REFREEE: FRANKLIN AKUMATEY
MATCH COMMISSIONER: JOSEPH YEBOAH AVHEAMPONG
VENUE MEDIA OFFICER: SETH ADJEI
GFA CAMERAMAN: KWAKU KWANING
|DATE: SUNDAY, JUNE 5, 2022
MATCH: KING FAISAL VRS HEARTS OF OAK
VENUE: BABA YARA STADIUM
REFEREE: GEORGE MAWULI VORMAWOR
ASSISTANTS: PATRICK PAPALA AND ALI TIMUAH BAAH
4TH REFREEE: IMORO OSMAN
MATCH COMMISSIONER: SAMUEL GYASI
VENUE MEDIA OFFICER: OBED ACHEAMPONG
LIVE ON STARTIMES
|DATE: SUNDAY, JUNE 5, 2022
MATCH: ELMINA SHARKS VRS MEDEAMA
VENUE:NDUOM STADIUM
REFEREE: ERIC OWUSU
ASSISTANTS: ATO YAWSON AND COURAGE KUEDUFIE
4TH REFREEE: MAXWELL HANSON
MATCH COMMISSIONER: WILLIAM LANTE QUAYE
VENUE MEDIA OFFICER: JONTHAN NELSON ACKON
GFA CAMERAMAN: ISHAMAEL ODARTEY MILLS
DATE: SUNDAY, JUNE 5, 2022
MATCH: GREAT OLYMPICS VRS KOTOKO
VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM
REFEREE: JOSEPH KWOFIE
ASSISTANTS: ISAAC ASANTE AND KENNETH ARMOO
4TH REFREEE: ALI MUSAH
MATCH COMMISSIONER: ADAM MAKAILA
VENUE MEDIA OFFICER: SENA RICHARDS
LIVE ON STARTIMES
|DATE: SUNDAY, JUNE 5, 2022
MATCH: KARELA VRS R.T.U.
VENUE: CAM PARK
REFEREE: JULIAN NUNOO
ASSISTANTS: ROLAND ADDY AND ALEX OSMAN
4TH REFREEE: JACO ADUNTERA
MATCH COMMISSIONER: MOSES ABAIDOO MENSAH
VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN APAKA QUAICOE
GFA CAMERAMAN: LORD YEBOAH
|DATE: SATURDAY, JUNE 4, 2022
MATCH: ACCRA LIONS VRS BEREKUM CHELSEA
VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM
REFEREE: RUSTUM GAMELI SENORGBE
ASSISTANTS: BAWA HARUNA AND ERIC NDEBUGRI
4TH REFREEE: EMMANUEL QUANSAH
MATCH COMMISSIONER: ANDREWS TAMAKLOE
VENUE MEDIA OFFICER: SENA RICHARDS
LIVE ON STARTIMES