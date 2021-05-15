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Ghana Premier League matchday 25 officials announced

By Vincent Ashitey
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The Referees Committee has announced Match Officials for Matchweek 25 of the Ghana Premier League.

Below are the Match Officials for Matchweek 25:

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NO. REFEREES, VENUES & OTHER OFFICIALS
  DATE: SUNDAY,MAY 16, 2021

 

MATCH: INTER ALLIES VS BEREKUM CHELSEA

VENUE: DAWU

REFEREE: BENJAMIN K. SEFAH

ASSISTANTS: EMMANUEL ALLOU TEBSON & STEPHEN BALANGUENA

4TH REFEREE: SELORM YAO BLESS

MATCH COMMISSIONER: GABRIEL T. INKOOM

VENUE MEDIA OFFICER: FREDERICK GYAN MANTE

GFA CAMERAMAN: MICHAEL WORTORDZOR
  DATE:  SATURDAY, MAY 15, 2021

 

MATCH: WAFA VS LEGON CITIES - LIVE ON STAR TIMES

VENUE: SOGAKOPE

REFEREE: BASHIRU DAUDA

ASSISTANTS: EMMANUEL DOLAGBANU & GILBERT ADOM MENSAH

4TH REFEREE: EMMANUEL OTOO

MATCH COMMISSIONER: CHRISTIAN ATSATSA

VENUE MEDIA OFFICER: TILDA ACORLOR
  DATE: SUNDAY, MAY 16, 2021

 

MATCH: KING FAISAL VS BECHEM UNITED

VENUE: TECHIMAN

REFEREE: GEORGE MAWULI VORMAWOR

ASSISTANTS: MUMUNI FUSEINI & ALI TIMUAH BAAH

4TH REFEREE: WISEMAN GHANSAH

MATCH COMMISSIONER: MIKE AMEDIOR

VENUE MEDIA OFFICER: OBED ANANE FRIMPONG

GFA CAMERAMAN: PAUL EGBENYA

 
  DATE: SUNDAY, MAY 16, 2021

 

MATCH: ASHANTIGOLD VS GREAT OLYMPICS

VENUE:  LEN CLAY STADIUM

REFEREE: ALFAA BA-ADEY

ASSISTANTS: PATRICK PAPALA & COURAGE KUEDUFIA

4TH REFEREE: AWURISA ANDREWS

MATCH COMMISSIONER: AUGUSTINE ASANTE

VENUE MEDIA OFFICER: NUHU ADAMS

GFA CAMERAMAN: HERBERT SEMAKOR
  DATE: MONDAY, MAY 17, 2021

 

MATCH: DWARFS VS DREAMS  - LIVE ON STAR TIMES

VENUE: CAPE COAST STADIUM

REFEREE: DANIEL LARYEA

ASSISTANTS: ROLAND ADDY & ISAAC OPOKU ANTWI

4TH REFEREE: SELORM KPORMEGBE

MATCH COMMISSIONER: ADJIRI BARNOR

VENUE MEDIA OFFICER: LUKEMAN AYINDE

 
  DATE: SUNDAY , MAY 16, 2021 – 6PM

 

MATCH: HEARTS OF OAK VS ELMINA SHARKS – LIVE ON STAR TIMES

VENUE: ACCRA STADIUM

REFEREE: MAXWELL OWUSU

ASSISTANTS: TIJANI MOHAMMED & EMMANUEL DEI

4TH REFEREE: CLEMENT KWAME NKUAH

MATCH COMMISSIONER: ADAM MAKAILA

VENUE MEDIA OFFICER: DESMOND WORLANYO

 
  DATE: SUNDAY, MAY 16, 2021

 

MATCH: LIBERTY PROFESSIONALS VS KOTOKO – LIVE ON STAR TIMES

VENUE: DANSOMAN

REFEREE: IMORO OSMAN

ASSISTANTS: PAUL ATIMAKA & THOMAS NGINDIEYE

4TH REFEREE: JONES AKUBIEM

MATCH COMMISSIONER: JAMES ADJEI

VENUE MEDIA OFFICER: SETH ACQUAYE

 
  DATE: SUNDAY, MAY 16, 2021

 

MATCH: ADUANA STARS VS MEDEAMA

VENUE: DORMAA

REFEREE: ISAAC OSEI

ASSISTANTS: KWESI BROBBEY & RICHARD APPIAH

4TH REFEREE: OBED DANQUAH

MATCH COMMISSIONER: PAUL AYAMBA

VENUE MEDIA OFFICER: VINCENT AMPAABENG

GFA CAMERAMAN: KWAKU KWANING

 
  DATE: SUNDAY, MAY 16, 2021

 

MATCH: KARELA VS ELEVEN WONDERS

VENUE: AIYINASE PARK

REFEREE: MAXWELL HANSON

ASSISTANTS: HALILU ALHASSAN & AUGUSTINE SOGLO DAKURA

4TH REFEREE: MUSAH MUBARIK

MATCH COMMISSIONER: ANNAN LOMOTEY

VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN APAKA QUAICOE

GFA CAMERAMAN: KOJO SASSAH

 