Ghana Premier League matchday 25 officials announced

The Referees Committee has announced Match Officials for Matchweek 25 of the Ghana Premier League.
Below are the Match Officials for Matchweek 25:
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|NO.
|REFEREES, VENUES & OTHER OFFICIALS
|DATE: SUNDAY,MAY 16, 2021
MATCH: INTER ALLIES VS BEREKUM CHELSEA
VENUE: DAWU
REFEREE: BENJAMIN K. SEFAH
ASSISTANTS: EMMANUEL ALLOU TEBSON & STEPHEN BALANGUENA
4TH REFEREE: SELORM YAO BLESS
MATCH COMMISSIONER: GABRIEL T. INKOOM
VENUE MEDIA OFFICER: FREDERICK GYAN MANTE
GFA CAMERAMAN: MICHAEL WORTORDZOR
|DATE: SATURDAY, MAY 15, 2021
MATCH: WAFA VS LEGON CITIES - LIVE ON STAR TIMES
VENUE: SOGAKOPE
REFEREE: BASHIRU DAUDA
ASSISTANTS: EMMANUEL DOLAGBANU & GILBERT ADOM MENSAH
4TH REFEREE: EMMANUEL OTOO
MATCH COMMISSIONER: CHRISTIAN ATSATSA
VENUE MEDIA OFFICER: TILDA ACORLOR
|DATE: SUNDAY, MAY 16, 2021
MATCH: KING FAISAL VS BECHEM UNITED
VENUE: TECHIMAN
REFEREE: GEORGE MAWULI VORMAWOR
ASSISTANTS: MUMUNI FUSEINI & ALI TIMUAH BAAH
4TH REFEREE: WISEMAN GHANSAH
MATCH COMMISSIONER: MIKE AMEDIOR
VENUE MEDIA OFFICER: OBED ANANE FRIMPONG
GFA CAMERAMAN: PAUL EGBENYA
|DATE: SUNDAY, MAY 16, 2021
MATCH: ASHANTIGOLD VS GREAT OLYMPICS
VENUE: LEN CLAY STADIUM
REFEREE: ALFAA BA-ADEY
ASSISTANTS: PATRICK PAPALA & COURAGE KUEDUFIA
4TH REFEREE: AWURISA ANDREWS
MATCH COMMISSIONER: AUGUSTINE ASANTE
VENUE MEDIA OFFICER: NUHU ADAMS
GFA CAMERAMAN: HERBERT SEMAKOR
|DATE: MONDAY, MAY 17, 2021
MATCH: DWARFS VS DREAMS - LIVE ON STAR TIMES
VENUE: CAPE COAST STADIUM
REFEREE: DANIEL LARYEA
ASSISTANTS: ROLAND ADDY & ISAAC OPOKU ANTWI
4TH REFEREE: SELORM KPORMEGBE
MATCH COMMISSIONER: ADJIRI BARNOR
VENUE MEDIA OFFICER: LUKEMAN AYINDE
|DATE: SUNDAY , MAY 16, 2021 – 6PM
MATCH: HEARTS OF OAK VS ELMINA SHARKS – LIVE ON STAR TIMES
VENUE: ACCRA STADIUM
REFEREE: MAXWELL OWUSU
ASSISTANTS: TIJANI MOHAMMED & EMMANUEL DEI
4TH REFEREE: CLEMENT KWAME NKUAH
MATCH COMMISSIONER: ADAM MAKAILA
VENUE MEDIA OFFICER: DESMOND WORLANYO
|DATE: SUNDAY, MAY 16, 2021
MATCH: LIBERTY PROFESSIONALS VS KOTOKO – LIVE ON STAR TIMES
VENUE: DANSOMAN
REFEREE: IMORO OSMAN
ASSISTANTS: PAUL ATIMAKA & THOMAS NGINDIEYE
4TH REFEREE: JONES AKUBIEM
MATCH COMMISSIONER: JAMES ADJEI
VENUE MEDIA OFFICER: SETH ACQUAYE
|DATE: SUNDAY, MAY 16, 2021
MATCH: ADUANA STARS VS MEDEAMA
VENUE: DORMAA
REFEREE: ISAAC OSEI
ASSISTANTS: KWESI BROBBEY & RICHARD APPIAH
4TH REFEREE: OBED DANQUAH
MATCH COMMISSIONER: PAUL AYAMBA
VENUE MEDIA OFFICER: VINCENT AMPAABENG
GFA CAMERAMAN: KWAKU KWANING
|DATE: SUNDAY, MAY 16, 2021
MATCH: KARELA VS ELEVEN WONDERS
VENUE: AIYINASE PARK
REFEREE: MAXWELL HANSON
ASSISTANTS: HALILU ALHASSAN & AUGUSTINE SOGLO DAKURA
4TH REFEREE: MUSAH MUBARIK
MATCH COMMISSIONER: ANNAN LOMOTEY
VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN APAKA QUAICOE
GFA CAMERAMAN: KOJO SASSAH