Match officials for Ghana Premier League matchday 27 announced

The GFA Referees Committee has announced match officials for match week 27 of the Ghana Premier League.
Below are the match officials for week 27:
DATE: SUNDAY, MAY 1, 2022
MATCH: HEARTS OF OAK VRS DREAMS – LIVE
VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM
REFEREE: DANIEL LARYEA
ASSISTANT REFEREES: KWESI BROBBEY AND EMMANUEL DOLAGBANU
4TH REFEREE: ALI MUSAH
MATCH COMMISSIONER: CHARLES DARKWAA
VENUE MEDIA OFFICER: SENA RICHARDS
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DATE: MONDAY, MAY 2, 2022
MATCH: ADUANA VRS MEDEAMA – LIVE
VENUE: NANA AGYEMAN BADU PARK
REFEREE: FRANKLIN AKUMATEY
ASSISTANT REFEREES: PAUL ATIMAKA AND PROSPER AVINOU
4TH REFEREE: EMMANUEL TAMPURI
MATCH COMMISSIONER: JAMES ODUM
VENUE MEDIA OFFICER: VINCENT AMPAABENG
DATE: SATURDAY, APRIL 30, 2022
MATCH: ELEVEN WONDERS VRS GREAT OLYMPICS – LIVE
VENUE: OHENE AMEYAW PARK
REFEREE: RUSTUM GAMELI SENORGBE
ASSISTANT REFEREES: RICAHRD APPIAH AND MUMUNI FUSEINI
4TH REFEREE: RICHMOND ANTWI
MATCH COMMISSIONER: ANDREW DERY
VENUE MEDIA OFFICER: OBED ANANE FRIMPONG
DATE: SUNDAY, MAY 1, 2022
MATCH: LEGON CITIES VRS ELMINA SHARKS
VENUE: EL WAK STADIUM
REFEREE: MARTINS AKUDZI
ASSISTANT REFEREES: STEPHEN BALANGUENA AND HALILU ALHASSAN
4TH REFEREE: ANDREWS AWURISA
MATCH COMMISSIONER: NANA BOAMAH DARKO
VENUE MEDIA OFFICER:
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL OSEI
DATE: SUNDAY, MAY 1, 2022
MATCH: R.T.U. VRS ACCRA LIONS
VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM
REFEREE: ABDUL LATIF QADIR
ASSISTANT REFEREES: PATRICK PAPALA AND ISAAC NYAMEKYE
4TH REFEREE: BASHIRU DAUDA
MATCH COMMISSIONER: TASEMBEDO OUSMANE
VENUE MEDIA OFFICER: MUNTAKA MOHAMMED
GFA CAMERAMAN: ISAAC NYARKO
DATE: SATURDAY, APRIL 30, 2022
MATCH: WAFA VRS KOTOKO – LIVE
VENUE: WAFA PARK
REFEREE: SELORM KPORMEGBE
ASSISTANT REFEREES: TIJANI MOHAMMED AND THEOPHILUS AKUGRE
4TH REFEREE: MAXWELL HANSON
MATCH COMMISSIONER: ADJIRI BARNOR
VENUE MEDIA OFFICER: TILDA ACORLOR
DATE: SUNDAY, MAY 1, 2022
MATCH: KING FAISAL VRS BECHEM UNITED
VENUE: BABA YARA STADIUM
REFEREE: SAMADJI JOSHUA
ASSISTANT REFEREES: PETER DAWSA AND ERIC NDEBUGRI
4TH REFEREE: EMMANUEL DON QUANSAH
MATCH COMMISSIONER: MARK KODUA
VENUE MEDIA OFFICER: OBED ACHEAMPONG
GFA CAMERAMAN: KWAKU KWANING
DATE: SUNDAY, MAY 1, 2022
MATCH: ASHANTIGOLD VRS CHELSEA
VENUE: LEN CLAY STADIUM
REFEREE: MAXWELL HANSON
ASSISTANT REFEREES: ROLAND ADDY AND COURAGE KUEDUFIA
4TH REFEREE: ALBERT AZANTILOW
MATCH COMMISSIONER: MICHAEL FLETCHER
VENUE MEDIA OFFICER: NUHU ADAMS
GFA CAMERAMAN: PAUL EGBENYA
DATE: SUNDAY, MAY 1, 2022
MATCH: KARELA VRS BIBIANI GOLDSTARS
VENUE: CAM PARK, AIYINASE
REFEREE: CLEMENT K. NKUAH
ASSISTANT REFEREES: GILBERT ADOM MENSAH AND KENNETH ARMOO
4TH REFEREE: ESO DOH MORRISON
MATCH COMMISSIONER: WILLIAM QUAYE
VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN APAA QUAICOE
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEYik