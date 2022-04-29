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Match officials for Ghana Premier League matchday 27 announced

By Vincent Ashitey
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The GFA Referees Committee has announced match officials for match week 27 of the Ghana Premier League.

Below are the match officials for week 27:

DATE: SUNDAY, MAY 1, 2022
MATCH: HEARTS OF OAK VRS DREAMS – LIVE

VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM

REFEREE: DANIEL LARYEA

ASSISTANT REFEREES: KWESI BROBBEY AND EMMANUEL DOLAGBANU

4TH REFEREE: ALI MUSAH

MATCH COMMISSIONER: CHARLES DARKWAA

VENUE MEDIA OFFICER: SENA RICHARDS

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DATE: MONDAY, MAY 2, 2022
MATCH: ADUANA VRS MEDEAMA – LIVE

VENUE: NANA AGYEMAN BADU PARK

REFEREE: FRANKLIN AKUMATEY

ASSISTANT REFEREES: PAUL ATIMAKA AND PROSPER AVINOU

4TH REFEREE: EMMANUEL TAMPURI

MATCH COMMISSIONER: JAMES ODUM

VENUE MEDIA OFFICER: VINCENT AMPAABENG

 

DATE: SATURDAY, APRIL 30, 2022

MATCH: ELEVEN WONDERS VRS GREAT OLYMPICS – LIVE

VENUE: OHENE AMEYAW PARK

REFEREE: RUSTUM GAMELI SENORGBE

ASSISTANT REFEREES: RICAHRD APPIAH AND MUMUNI FUSEINI

4TH REFEREE: RICHMOND ANTWI

MATCH COMMISSIONER: ANDREW DERY

VENUE MEDIA OFFICER: OBED ANANE FRIMPONG

 

DATE: SUNDAY, MAY 1, 2022
MATCH: LEGON CITIES VRS ELMINA SHARKS

VENUE: EL WAK STADIUM

REFEREE: MARTINS AKUDZI

ASSISTANT REFEREES: STEPHEN BALANGUENA AND HALILU ALHASSAN

4TH REFEREE: ANDREWS AWURISA

MATCH COMMISSIONER: NANA BOAMAH DARKO

VENUE MEDIA OFFICER:

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL OSEI

 

DATE: SUNDAY, MAY 1, 2022

MATCH: R.T.U. VRS ACCRA LIONS

VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM

REFEREE: ABDUL LATIF QADIR

ASSISTANT REFEREES: PATRICK PAPALA AND ISAAC NYAMEKYE

4TH REFEREE: BASHIRU DAUDA

MATCH COMMISSIONER: TASEMBEDO OUSMANE

VENUE MEDIA OFFICER: MUNTAKA MOHAMMED

GFA CAMERAMAN: ISAAC NYARKO

 

DATE: SATURDAY, APRIL 30, 2022

MATCH: WAFA VRS KOTOKO – LIVE

VENUE: WAFA PARK

REFEREE: SELORM KPORMEGBE

ASSISTANT REFEREES: TIJANI MOHAMMED AND THEOPHILUS AKUGRE

4TH REFEREE: MAXWELL HANSON

MATCH COMMISSIONER: ADJIRI BARNOR

VENUE MEDIA OFFICER: TILDA ACORLOR

 

DATE: SUNDAY, MAY 1, 2022
MATCH: KING FAISAL VRS BECHEM UNITED

VENUE: BABA YARA STADIUM

REFEREE: SAMADJI JOSHUA

ASSISTANT REFEREES: PETER DAWSA AND ERIC NDEBUGRI

4TH REFEREE: EMMANUEL DON QUANSAH

MATCH COMMISSIONER: MARK KODUA

VENUE MEDIA OFFICER: OBED ACHEAMPONG

GFA CAMERAMAN: KWAKU KWANING

 

DATE: SUNDAY, MAY 1, 2022

MATCH: ASHANTIGOLD VRS CHELSEA

VENUE: LEN CLAY STADIUM

REFEREE: MAXWELL HANSON

ASSISTANT REFEREES: ROLAND ADDY AND COURAGE KUEDUFIA

4TH REFEREE: ALBERT AZANTILOW

MATCH COMMISSIONER: MICHAEL FLETCHER

VENUE MEDIA OFFICER: NUHU ADAMS

GFA CAMERAMAN: PAUL EGBENYA

 

DATE: SUNDAY, MAY 1, 2022

MATCH: KARELA VRS BIBIANI GOLDSTARS

VENUE: CAM PARK, AIYINASE

REFEREE: CLEMENT K. NKUAH

ASSISTANT REFEREES: GILBERT ADOM MENSAH AND KENNETH ARMOO

4TH REFEREE: ESO DOH MORRISON

MATCH COMMISSIONER: WILLIAM QUAYE

VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN APAA QUAICOE

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEYik